Spacáková revoluce 2.0: Slavná herečka chce vyzvat veřejnost k obraně ČT. Lipovská čelí výhrůžkám

Vypadá to, že odvolání Dozorčí komise Radou ČT má velké ohlasy. Celá věc se již řešila v Senátu, ale je dost možné, se bude řešit také v poslaneckém výboru. Kromě toho Institut svobody a demokracie Jany Bobošíkové a Hany Lipovské varuje, že atmosféra začíná pomalu připomínat atmosféru spacákové revoluce. A co na to slavné osobnosti?