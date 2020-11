Dozorčí komise Rady České televize byla odvolána protizákonně, usnesl se Senát

Uvádí se, že proti byl pouze senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). Ten sám navrhl projednávání bodu na příští schůzi Senátu, nicméně jeho návrh nenašel dostatečnou podporu. Nakonec tedy prošel návrh předsedkyně lidoveckého klubu Šárky Jelínkové.

„Senát má za to, že odvolání komise nebylo v souladu se zákonem o České televizi,“ schválil v rámci usnesení Senát.

Kromě toho většina senátorů dala za pravdu návrhu senátora Tomáše Třetiny, který požadoval, aby se horní komora obrátila na dolní. Mělo by se tak stát v případě, kdy by se prokázalo porušení zákona. Horní komora by tak měla apelovat na odvolání radních, kteří zákon porušili.

O dané věci informovala také ČT24 na svém účtu na Twitteru. V příspěvku napsala:

„Senát má za to, že odvolání dozorčí komise Radou ČT nebylo v souladu se zákonem. Žádá výbor Sněmovny o reakci i případné zvážení odvolání radních.“

Drahoš: Chceme, aby se věcí zabýval volební výbor PS

K celé věci se jen o několik minut dříve vyjádřil také někdejší prezidentský kandidát a senátor Jiří Drahoš.

„Na plénu Senátu jsme právě drtivou většinou schválili usnesení konstatující, že Rada ČT odvolala dozorčí komisi v rozporu se zákonem o České televizi. Zároveň jsme vyzvali, aby se tímto pochybením neprodleně zabýval volební výbor Poslanecké sněmovny,“ informoval Drahoš veřejnost.

​Pod jeho příspěvkem se ale objevily rozporuplné reakce. Někteří s ním a s jednáním Senátu souhlasili a dali to najevo: „Díky. Je třeba říci to co nejvíc nahlas a co nejčastěji to opakovat. Jinak si toho nevšimne dost lidí na to, aby to mělo nějaký smysl.“

„Senát nyní plní roli soudu, že KONSTATUJE nezákonnost nějakého jednání? Není náhodou toto vaše usnesení nezákonné?“ ptali se někteří.

Odvolání Dozorčí komise Rady ČT

Jiní však zastávali opačný názor a zaměřili se právě na nezákonnost jednání.

Připomeňme, že minulý týden jsme psali o tom, že Rada České televize odvolala svou dozorčí komisi. Návrh na odvolání podala členka rady ekonomka Hana Lipovská. Tento krok podpořili zástupci hnutí Trikolóry a nebyli jediní.

Nedůvěru k práci dozorčího komise vyvolal mimo jiné problém kolem nákupu pozemků pod budovou ostravského studia ČT. Lipovská se vyslovila proti jejich nákupu. Ekonomka upozornila, že cena není v souladu s odhady a že Česká televize nemůže nakupovat za předražené ceny.

Podle místopředsedy rady Pavla Matochy existovaly vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu rady. Většina radních byla dle něj navíc s prací komise dlouhodobě nespokojena, což dávali komisi opakovaně najevo. To potvrdila i Lipovská, podle které odvolání komise nepřišlo jako blesk z čistého nebe, ale schylovalo se k němu podle ní bezmála rok. Uvádí se, že nová dozorčí komise by mohla být zvolena už příští týden.