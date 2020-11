Česko by se na začátku příštího týdne mohlo přehoupnout do 4. stupně. Spolu s tím přijde i postupný návrat do škol

Vypadá to, že by se naše republika mohla v pondělí přesunout z pátého stupně protiepidemického systému PES do toho čtvrtého, který označuje „Vážný stav“. Ministr zdravotnictví Jan Blatný má také v plánu již zítra, v pátek 20. listopadu, navrhnout vládě zmírnění opatření proti koronaviru.

V souvislosti s tím ministr školství Robert Plaga promluvil o tom, jak to vypadá s návratem žáků do škol. Podle jeho slov by se ve středu 25. listopadu do lavic mohly vrátit závěrečné ročníky středních škol, v nichž se obnoví i praktická výuka do 20 žáků. Od pondělí 30. listopadu by se pak měli v rotačním režimu vrátit do škol všichni žáci základních škol a nižších stupňů gymnázií.

„Za necelý týden se vrátí a prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků šest let vzdělání konzervatoři. Stejně tak poslední ročníky na středních školách. Odpovídá to prioritám, které jsme deklarovali, se kterými se vrátí zpět i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do dvaceti žáků,“ uvedl k věci ministr Robert Plaga.

Pokud jde o základní umělecké školy či jazykové školy, v nich bude moci od středy 25. listopadu probíhat prezenční výuka „jeden na jednoho“.

Plaga mimo jiné podotkl, že jak ředitelé, tak i samotní studenti středních škol, žádali, aby se praxe vrátila co nejdříve. Právě v této oblasti totiž studenti „ztráceli“ nejvíce a bohužel nebylo možné tuto praxi nahradit distančně. Co se tedy týče postupného návratu do škol, ten podle Plagy vychází ze systému PES.

Připomeňme, že kvůli nákaze koronavirem se téměř všechny školy zhruba v polovině října uzavřely. Ve středu se do škol vrátily první a druhé třídy základních a speciálních škol, přípravné třídy a děti z malotřídek.

Kromě toho dnes Poslanecká sněmovna PČR jedná o prodloužení nouzového stavu o další měsíc, tedy do 20. prosince. Blatný sice uznal, že vývoj epidemie koronaviru vykazuje známky brzdění, ale i tak je dle něj nezbytné pokračovat v dodržování vládních opatření. Důležité je udržet sníženou mobilitu lidí a nižší počet sociálních kontaktů.

Systém PES

Připomeňme, že PES je protiepidemický systém ČR, který zahrnuje celkem pět stupňů, od nichž se odvíjí i jednotlivá opatření. Nedávno jen představil právě nový ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Na stránkách resortu zdravotnictví je systém charakterizován následovně: „Tato sekce portálu zveřejňuje denní hodnoty indexu rizika kalkulované pro celou ČR, kraje a okresy. Denní hodnoty indexu rizika jsou průběžným indikátorem vývoje epidemie covid-19. Hodnoty indexu rizika jsou podkladem pro týdenní vyhodnocení epidemické situace, jehož výstupem je stanovení odpovídajícího stupně pohotovosti na úrovni ČR, případně jednotlivých krajů.“

A pokud jde o jednotlivé stupně, stupeň 1 (zelený) je označován za Stav opatrnosti, kdy je epidemie pod kontrolou, počet nakažených v celé populaci je nízký, epidemie výrazně neroste, testování a trasování kontaktů je efektivní a existuje nízké riziko komunitního šíření nákazy.

Stupeň 2 (žlutý) se nazývá Stav pozornosti, kdy se již objevují lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední protiepidemickou intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů.

Stupeň 3 (oranžový) představuje Naléhavý stav, kdy šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, stejně jako vysoký důraz na maximální efektivitu testování a trasování kontaktů. Je zde vysoké riziko komunitního šíření nákazy.

Stupeň 4 (červený) značí Vážný stav. Za této situace je počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno a probíhá komunitní šíření nákazy.

Stupeň 5 (fialový) je nejzávažnější a je označen jako Kritický stav, kdy celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu. Za tohoto stavu je rovněž vysoký počet nakažených v populaci, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel. Dále je významně omezeno trasování kontaktů a probíhá komunitní šíření nákazy.

Aktuálně pro celou ČR platí stupeň pohotovosti 5, který je odvozen od vývoje denních hodnot indexu rizika a dalších ukazatelů epidemie covid-19. Stanovení stupně pohotovosti je rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR a hlavní hygieničky ČR. Daný stupeň pohotovosti je platný pro celou ČR a další vyhodnocení vývoje epidemie koronaviru proběhne 20. 11. 2020.