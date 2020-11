Bezpečnostní experti komentují dění kolem šéfa BIS. Štefec a Šándor se v názorech neshodli

Připomeňme, že argumentace Zemanova rozhodnutí o nepovýšení ředitele BIS Michala Koudelky na generála byla připravena bývalým zaměstnancem BIS Jiřím Romem, jenž nedávno začal pracovat pro Hrad.

„Materiál má dokonce dvě fáze, jednu stručnou, jednu podrobnější, ale v zásadě společným jmenovatelem je tvrzení, že Michal Koudelka není dobrý manažer. Argumenty, které na podporu tohoto tvrzení byly uvedeny, jsem předal panu premiérovi. Mohu říci, že je vypracoval člověk, který v BIS dlouhodobě a ve vysoké funkci pracoval,“ řekl Miloš Zeman v rozhovoru.

Bývalý šéf Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor již dříve označil celou situaci za skandální a kritizoval skutečnost, že se podobné rozepře dostávají do médií. Nyní se ale pozastavil zejména nad tím, že bylo tak vážné rozhodnutí prezidenta ovlivněno názorem jen jednoho člověka.

„Je jediným zdrojem názoru prezidenta na ředitele BIS jeho bývalý zneuznaný šéf analytiky služby, který pro Hrad nyní pracuje? Není to málo na takové bezprecedentní praní špinavého prádla? Kam vlastně tato země směřuje? Jak se asi na nás dívají naši partneři? Nemylme se, oni nám to nahlas neřeknou,“ uvedl Šándor na Facebooku.

Do diskuse pod příspěvkem se následně zapojil i bezpečnostní expert Jaroslav Štefec, který se Šándorem nesouhlasil. Argumentoval totiž, že názor prezidenta na šéfa BIS byl zformulován již dávno, což podle Štefce vypovídá o tom, že Jiří Rom není osobou, která mohla rozhodnutí prezidenta nějakým způsobem ovlivnit.

„Andy, tohle bylo trochu laciné na šéfa zpravodajské služby, byť bývalého. Ty víš, co je Koudelka zač, já to vím, a Zeman to ví také. Ta ‚rošáda analytikem‘ – no, Zeman ho odmítá povýšit kolik let? Tři? Čtyři? A ‚analytik‘ v tom hraje roli jak dlouho? Rok? Možná rok a půl? Trochu mimo časovou osu Tvé úvahy,“ vyčetl mu.

Šándor na to reagoval slovy, že se Štefec neorientuje v textu, neboť hlavní myšlenkou příspěvku bylo jen to, že aktuální události z prostředí tajných služeb jsou nepřípustné z hlediska toho, kam Česko směřuje. „Lacině zní tvoje reakce. Mně nejde o Koudelku, ale způsob, jakým se to dělá. Snad to teď pomůže k tomu, abys svou úvahu doplnil o to, co ti zřejmě uniká,“ řekl Šándor.

„Viz stav, do něhož nechali dojít, resp. do něhož si ‚vypěstovali‘ konkrétní skupiny Vojenského zpravodajství a který dosáhl hvězdné výše za Páleníka (ředitel Vojenského zpravodajství v letech 2007 až 2012). Soukromá firma, pračka peněz, Čmuchálek, Defraudant, Likvidátor a spol. Věřím, že Beroun (současný ředitel), i když si o něm myslím také své, to dává trochu dohromady. Na rozdíl od poblbla Ondrejka, šíleného průzkumáka sdílejícího hetéru s Péťou, je aspoň zpravodajec. Za tu poslední zprávu si vyžehlili aspoň malinký kousek mojí pistole. Ale BIS...“ napsal na sociální síti Štefec.

Štefec následně uvedl, že Šándorovi rozumí, ale zároveň si myslí, že celý problém je podstatně větší.