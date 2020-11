„Ve Sněmovně zvítězil rozum.” Nouzový stav v Česku byl prodloužen do 12. prosince

Dlouhá debata v dolní komoře českého parlamentu skončila podporou návrhu KSČM, podle něhož nouzový stav bude platit v Česku minimálně do 12. prosince. Pro tento návrh komunistické strany hlasovali také koaliční poslanci z ANO a ČSSD. Proti se postavili skoro všichni členové opozičních stran, konečný výsledek hlasování byl 54 – 46 ve prospěch návrhu, zdrželi se tři poslanci.

„Bohužel žádné #spolutozvladneme, část opozice politikaří a neprodloužením nouz. stavu ohrožuje boj proti covidu. Je to, jako kdyby Británie za války zrušila letectvo,” navezl se do opozice český ministr.

Vítězství rozumu

Těsně před hlasováním první místopředseda vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček netajil své zklamání nad tím, že mnozí opoziční poslanci nejsou ochotni vyjít vstříc, co se týče prodloužení platnosti nouzového stavu, čímž podle něj ohrožují boj proti pandemii. Hamáček dokonce přirovnal neprodloužení platnosti nouzového stavu ke zrušení letectva během války.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný přitom žádal o prodloužení platnosti nouzového stavu o 30 dnů. Pozice různých opozičních stran se značně lišila, například Piráti byli ochotni jednat o prodloužení současného stavu o 4 až 14 dnů, ODS navrhovala prodloužení o 8 dnů, kdežto TOP 09 a KDU-ČSL to viděly na 14 dnů. Ostatní opozičníci, včetně členů SPD a hnutí Trikolóra, se postavili proti všem těmto návrhům.

Konečný výsledek hlasování, během něhož byl podpořen návrh komunistů, byl vítán předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Předpověděl však, že za tři týdny Poslanecká sněmovna bude muset znovu jednat o dalším prodloužení nouzového stavu.

„Ve sněmovně zvítězil rozum a odpovědnost, nouzový stav byl prodloužen do 12. 12. 2020. Pokud se však nestane zázrak, žádost o prodloužení nouz. stavu a dnešní debatu si zopakujeme za tři týdny,” napsal Hamáček na Twitteru.

Postupný návrat do škol

Ministr školství Robert Plaga již dříve hovořil o tom, jak to vypadá s návratem žáků do škol. Podle jeho slov by se ve středu 25. listopadu do lavic mohly vrátit závěrečné ročníky středních škol, v nichž se obnoví i praktická výuka do 20 žáků. Od pondělí 30. listopadu by se pak měli v rotačním režimu vrátit do škol všichni žáci základních škol a nižších stupňů gymnázií.

Pokud jde o základní umělecké školy či jazykové školy, v nich bude moci od středy 25. listopadu probíhat prezenční výuka „jeden na jednoho“.

„Za necelý týden se vrátí i prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků šest let vzdělání konzervatoří. Stejně tak poslední ročníky na středních školách. Odpovídá to prioritám, které jsme deklarovali, se kterými se vrátí zpět i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do dvaceti žáků,“ řekl k věci ministr Robert Plaga.