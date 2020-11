Boj o ČT a politický nátlak: Kalousek se Schwarzenbergem to ženou výš, Ovčáček mluví o dobách komunistické totality

Znění daného dopisu zveřejnil Kalousek na svém účtu na Twitteru a připojil k němu následující popisek:

„Pan ⁦@schwarzenberg_k ⁩ i já jsme politici desítky let. Ještě delší dobu jsme oba katolíci. Jako politici i jako katolíci jsme si dovolili oslovit předsedu České biskupské konference a všechny její členy.“

​Oba politici přitom v textu dopisu uvádí, že práce těchto členů Rady ČT, které do ní nominovala konference a katolické církevní kruhy, je opakem všeho, čemu rozumějí jako křesťanskému učení. Zmiňují především nenávistné útoky na Českou televizi a konkrétně to, že tito dva členové chtějí ČT zničit.

„Nevěříme, že jejich působení v Radě České televize promítá Vaše poselství. Poselství, které stále chápeme jako ideu tolerance a lásky. Práce, kterou Vaši reprezentanti odvádějí v Radě České televize, je pro nás opakem všeho, čemu rozumíme jako křesťanskému učení,“ stojí v dopise.

Reakce Ovčáčka: Tohle tu bylo naposledy za komunistické totality

Následně politici vyzývají k rezignaci dotyčných. „Prosíme Vás proto, abyste oba své reprezentanty, Maxe Kašparů a Hanu Lipovskou, vyzvali k rezignaci. Nepochybujeme, že Vaší autoritě se podvolí. Rádi bychom se ubránili silnému dojmu, že se Vám líbí, čemu se oba v Radě ČT propůjčují,“ píše Kalousek se Schwarzenbergem v dopise Janu Graubnerovi, předsedovi České biskupské konference.

Dopisu a celé kauzy si však všiml i hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který neváhal a k celé věci se vyjádřil. Na svém Twitteru tak sdílel několik příspěvků, jejichž prostřednictvím dává najevo, co si o tom všem myslí.

„Hodně silné kafe. Neskrývaný politický nátlak, navíc založený na lži, na církev a biskupy. Tohle tu bylo naposledy za komunistické totality, kdy mocní tlačili na církev, aby se distancovala od lidí nepohodlných režimu,“ okomentoval mluvčí iniciativu Kalouska a Schwarzenberga.

V dalším postu se pak zaměřil přímo na osobnost Hany Lipovské a napsal: „Jedna vzdělaná a skromná žena. Proti ní generální ředitel ČT, PR agentury, redaktoři ČT, liberální média, opoziční strany. Denunciační dopisy, odsuzující usnesení, urážky kvůli víře, nátlak na církev. Beru se za člověka proti novodobému Molochovi.“

​Následně se na jeho Facebooku objevilo znění jeho „otevřeného dopisu Miroslavu Kalouskovi a Karlu Schwarzenbergovi“.

„Vážení a milí bratři, přečetl jsem si váš dopis otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi a dalším otcům biskupům, ve kterém ultimativně požadujete, aby se církev distancovala od Hany Lipovské a Maxe Kašparů kvůli jejich svobodně vyjadřovaným postojům a fakticky se jich veřejně zřekla. Položím vám jedinou otázku. Co myslíte, šel by Pán Ježíš na návštěvu k Haně Lipovské, k Maxi Kašparů, nebo by se přidal k těm, kteří je kamenují?“ ptá se mluvčí a dodává, že se za dané politiky modlí.

Z Ovčáčkových statusůch je tak více než patrné, na čí stranu se staví.

Dvořák o slovech Zemana: Netrápím se tím

„Netrápím se tím, co si o mně myslí pan prezident. Neřekl to poprvé a určitě ani naposled. Co mi ale vadí, je, že se snaží podkopávat důvěru v Českou televizi. Ta je přitom nyní opravdu vysoká, dosahuje 74 %, zatímco prezidentovi důvěřuje podle CVVM 46 % obyvatel,“ oháněl se čísly generální ředitel.

Za zmínku stojí také to, že se generální ředitel ČTvyslovil k tomu, co o něm a o ČT nedávno řekl český prezident Miloš Zeman v jednom z rozhovorů. Přiznal totiž, že k dané televizi nemá sympatie a dodal, že ji pokládá „za součást opozice, nikoli za vyváženou, objektivní a nestrannou veřejnoprávní televizi“. Mimo to se Zeman nechal slyšet, že by Dvořák měl na svém postu skončit.

I na Dvořákova slova však reagoval mluvčí Hradu, který jeho vyjádření okomentoval následovně: „Berme to jako vyjádření člena normalizační KSČ – super last minute v roce 1989 - a toho času opozičního místodržícího v ČT.“

Odvolání Dozorčí komise Rady ČT

Připomeňme, že minulý týden jsme psali o tom, že Rada České televize odvolala svou dozorčí komisi. Návrh na odvolání podala členka rady ekonomka Hana Lipovská. Tento krok podpořili zástupci hnutí Trikolóry a nebyli jediní.

Nedůvěru k práci dozorčího komise vyvolal mimo jiné problém kolem nákupu pozemků pod budovou ostravského studia ČT. Lipovská se vyslovila proti jejich nákupu. Ekonomka upozornila, že cena není v souladu s odhady a že Česká televize nemůže nakupovat za předražené ceny.

Protizákonné odvolání?

Podle místopředsedy rady Pavla Matochy existovaly vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu rady. Většina radních byla dle něj navíc s prací komise dlouhodobě nespokojena, což dávali komisi opakovaně najevo. To potvrdila i Lipovská, podle které odvolání komise nepřišlo jako blesk z čistého nebe, ale schylovalo se k němu podle ní bezmála rok. Uvádí se, že nová dozorčí komise by mohla být zvolena už příští týden.

Včera jsme navíc informovali o tom, že Senát přijal usnesení, v němž se uvádí, že Dozorčí komise Rady České televize byla odvolána protizákonně. V případě, že se porušení zákona potvrdí, měla by Sněmovna podle senátorů zvážit odvolání radních, kteří zákon porušili.

K celé věci se jen o několik minut dříve vyjádřil také někdejší prezidentský kandidát a senátor Jiří Drahoš.

„Na plénu Senátu jsme právě drtivou většinou schválili usnesení konstatující, že Rada ČT odvolala dozorčí komisi v rozporu se zákonem o České televizi. Zároveň jsme vyzvali, aby se tímto pochybením neprodleně zabýval volební výbor Poslanecké sněmovny,“ informoval Drahoš veřejnost.

Drahošův status sdílel i Václav Klaus mladší, který dal veřejnosti najevo, za kým stojí.

„Jestli tohle není politické vměšování se do záležitostí veřejnoprávní televize, tak už nevím,“ uvedl šéf Trikolóry a dodal hashtag #stojimzact.