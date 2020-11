„Kam jsme se dostali?“ E-recept místo operace. Maříková promluvila o šokujících praktikách během nouzového stavu

Politička za SPD Karla Maříková se na sociální síti rozčilovala nad praktikami, které jsou v době nouzového stavu uplatňovány ve zdravotnictví. Konkrétně narážela na informaci o tom, že jsou nemocnicím za péči o pacienty s koronavirem vypláceny větší peníze. Co si o tom všem myslí?

Portál Seznam Zprávy dnes informoval o tom, že zdravotní pojišťovny vyplatí od září 37 velkým nemocnicím za péči o pacienty s koronavirem dohromady přes 1,8 miliardy korun. A vypadá to, že celková částka ještě není konečná, jelikož některé nemocnice nedokázaly přesně říct, kolik pacientů s koronavirem od začátku září hospitalizovaly a kolik z nich bylo na jednotce intenzivní péče (JIP).

Celá věc se má tak, že před vznikem letošní pandemie covidu-19 platily zdravotní pojišťovny za každého pacienta, který byl umístěn na JIP, částku 166 400 Kč za týden. Pokud jde ale o pacienty s koronavirem, je částka podstatně vyšší.

K věci se vyslovil mluvčí VZP Vlastimil Sršeň, který uvedl, že pro covidové pacienty na JIP činí příplatek 413 448 Kč za týden, přičemž platba je stejná pro všechny zdravotní pojišťovny. Pokud se pacient s koronavirem nachází v nemocnici na standardním lůžku, pak je to 16 317 Kč za týden.

„S platbou za lůžko tak stojí týdenní léčba jednoho pacienta na jednotce intenzivní péče celkově 579 848 korun. V případě léčby na běžném lůžku zaplatí pojišťovna 62 117 korun,“ uvádí portál.

Zmiňme, že tato „výhoda“ byla vyjednána ještě za éry ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, a to letos na jaře za první vlny. Speciální příspěvek byl dohodnut zejména proto, že nemocnice pozastavily některé operace a hrozilo, že přijdou o výrazný objem peněz. Tehdy ale byla situace jiná, jelikož na jaře (začátek dubna) u nás bylo hospitalizováno maximálně okolo 500 pacientů, zatímco během podzimní druhé vlny počet hospitalizovaných s covidem-19 vzrostl na šestnáctinásobek.

Maříková: Kam jsme se dostali?

Tuto skutečnost však nenechala bez povšimnutí česká politička Karla Maříková, která se k ní vyjádřila pomocí sociální sítě Facebook.

„Tak tady vidíme proč jsou odkládány operace, další výkony a léčba, protože prostě za covid pacienty to více nese. Zdravotní pojišťovny vyplatí od září 37 velkým nemocnicím za péči o pacienty s koronavirem dohromady přes 1,8 miliardy korun,“ napsala v úvodu svého příspěvku.

Podle Maříkové je kvůli covidu-19 zanedbávána primární péče a jsou opětovně odkládány také operace.

„Obrací se na mě pacienti, kterým je opakovaně odkládána operace, jsou odmítáni být ošetřeni svými lékaři, ač mají negativní test na covid, tak jim raději pošlou e-recept, aniž by pacienta viděli. Kam jsme se dostali?“ ptá se nešťastně a rozhořčeně Maříková.

„Tato vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM z nás udělá rozvojovou zemi, kde nebude fungovat ani zdravotní péče. Jsou to právě tyto strany, které včera odhlasovaly prodloužení nouzového stavu do 12.12., což vládě umožňuje dělat si, co chce,“ je přesvědčena členka SPD.

Koronavirus v ČR

Myslí si tedy, že se tímto tempem ženeme do stavu, kdy se z nás stane rozvojová země, v níž nebude fungovat ani zdravotní péče. A kdo za to může? I na to má Maříková odpověď.

Pokud jde o aktuální situaci s covidem-19 u nás, zmiňme, že ve čtvrtek přibylo 6 471 potvrzených případů, což je o 1 402 méně než před týdnem. Nemocí aktuálně trpí 95 501 lidí a celkově tak od začátku epidemie ČR hlásí 481 755 lidí nakažených covidem-19. Dosud se z nemoci vyléčilo 379 380 nakažených a 6 555 pacientů se nachází v nemocnicích. Nicméne, koronavirus má na svědomí již 6 874 obětí.