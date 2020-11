„Nepokrytý PR samozvaného spasitele.“ Ovčáček reagoval na prohlášení šéfa čučkářů o diskreditační kampani proti BIS

Šéf BIS Michal Koudelka poskytl obsáhlý rozhovor, ve kterém mimo dalších věcí prohlásil, že některé skupiny, pro něž činnost Bezpečnostní informační služby (BIS) není příliš pohodlná, připravují proti kontrarozvědce diskreditační kampaň. Co si o tom myslí mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček?

Po přečtení celého rozhovoru se Ovčáček přesvědčil zejména o tom, že právě sám Koudelka je tím, kdo podkopává důvěru v práci BIS. Vyčetl mu totiž, že namísto obyčejné práce ve skromnosti využívá média pro vytvoření pozitivního dojmu své osobnosti.

„BIS diskredituje, že se její ředitel pasoval do role samozvaného spasitele a politika. Není ani jedno z toho. K tomu nepokrytá PR kampaň za opětovné jmenování. Ředitel tajné služby má v skrytu makat pro svou zemi, ne se vystavovat na odiv jako primadona,“ domnívá se Ovčáček.

Připomeňme, že práci BIS opakovaně kritizuje prezident Miloš Zeman. Ve středu také předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) materiál, který podle prezidenta ukazuje, že Koudelka není dobrý manažer.

O čem vlastně v rozhovoru šla řeč?

Šéf BIS Michal Koudelka v rozhovoru například hodně povídal o práci své služby.

„Jsem rád, že dnes stojím v čele BIS, která má ve své zákonem dané působnosti chránit právě demokratické principy naší země. To je velká odpovědnost, protože z této pozice vidím víc než většina ostatních občanů této země, jak je demokracie křehká a jak je potřeba ji chránit,“ poznamenal Koudelka.

Dodal také, že práce pro BIS je docela náročná a někdy i nebezpečná, ale přiznal se, že je zvyklý pracovat pod tlakem, nevzdávat se a neustupovat. Poznamenal tak, že jako ředitel totiž zažil nemálo složitých případů. Jedním z nejdůležitějších byl podle něj případ, který je veřejnosti známý pod označením Rachardžo. Výsledky, kterých se bezpečnostní službě podařilo dosáhnout, ji dostaly mezi světovou elitu, tvrdí.

„Případ Roberta Rachardža patří k nejznámějším odhalení nepřátelských špiónů v Česku. Tento psycholog pro ruskou vojenskou rozvědku GRU tvořil profily českých generálů, ti kvůli kontaktům s ním byli z armády propuštěni. Když se jeho činnost před deseti lety provalila, Rachardžo utekl z Prahy do Moskvy. Dodnes jsou na případ rozdílné pohledy – jedním je, že šlo o prohru českých tajných služeb. Zatímco některá média tehdy psala o neúspěšné akci kontrarozvědky, podle BIS šlo o jednu z nejlepších prací – celý tým za ni byl podle Michala Koudelky vyznamenán medailí Karla Kramáře,“ řekl Koudelka.

Poznamenal také, že se cítí velice hrdý na to, v jak nezávislou, silnou a respektovanou zpravodajskou službu BIS vyrostla.

„Pro službu pracují špičkoví odborníci, kteří odvádějí každý den skvělou práci. Získali jsme si respekt nejen u zpravodajských služeb ze spojeneckých států, ale cítíme respekt i od služeb ze zemí, které působí proti České republice, EU a NATO,“ poznamenal Koudelka.

Dodal ale, že BIS jako silná a respektovaná služba dosahující výborných výsledků musí nyní čelit hrozbám jako podkopávání důvěry v její práci.

„Je to jedna z hrozeb, které čelíme, a naši práci to samozřejmě ovlivňuje. Získáváme v poslední době řadu informací o tom, že se proti službě připravuje. To je bohužel realita, ve které musíme žít,“ zdůraznil Koudelka.

Kontrarozvědku i jeho samotného se podle Koudelky snaží znevěrohodnit a oslabit ti, kteří se její činnosti obávají, protože činnost BIS jim komplikuje plány. „To se děje a dít bude, protože se v naší zemi hraje o hodně. Proto si nesmírně vážím podpory, kterou naší službě i mně samému opakovaně dává premiér i představitelé všech demokratických stran ve Sněmovně i Senátu,“ řekl Koudelka.

Možná částečně také proto nikdy neexistoval okamžik, kdyby pocítil, že pro službu a stát už nechce pracovat.

„Nelitoval jsem ani jeden den, že mohu sloužit zemi a že se mohu osobně podílet na větším bezpečí českých občanů. Od prvního dne, kdy jsem do služby v roce 1992 nastoupil, jsem to bral jako poslání a na tom se nic nezměnilo,“ řekl Michal Koudelka s tím, že v čele BIS chce pokračovat.