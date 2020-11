Vakcína pro Česko je už připravena, oznámil Blatný. Prozradil také, kdy poleví opatření

„Vakcína už je v evropských skladech některých výrobců, ale její uvolnění pro lidi je možné, až bude schválena evropskou lékovou komisí. Předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít na přelomu roku nebo začátkem příštího roku. Takže v prvním kvartále by byla dostupná v České republice,“ řekl ministr s tím, že jsou vytipovány skupiny, které budou moci vakcínu dostat jako první.

Blatný rovněž upozornil na to, že se nyní připravuje. „Je třeba to lidem vysvětlit, aby to správně pochopili. Opakuji, že vakcína nebude povinná,“ dodal.

Poznamenal také, že je třeba počítat s tím, že ne všichni zájemci budou proočkováni hned. V rámci prvních dodávek se podle něj bude jednat o desítky nebo stovky tisíc dávek.

„Nedá se předpokládat, že by všechny ty miliony, které plánuje Česká republika nakoupit s cílem proočkovat 60 až 70 procent dospělé populace, byly dostupné hned. Celkový počet bude k dispozici až v průběhu roku a bude se zvyšovat i počet firem, které budou mít vakcínu na trhu,“ upřesnil ministr.

Zpomalení epidemie

V rámci tiskové konference ministr zdravotnictví také upozornil na zlepšení epidemiologické situace, o čemž vypovídají klesající statistické hodnoty a také příznivý index rizika podle systému PES. Vláda proto podle Blatného nyní rozhoduje o přesunu do stupně čtyři.

„Rizikové skóre umožňuje přesun České republiky do kategorie číslo čtyři. Další posun, pokud vše půjde dobře, může nastat nejdříve za týden,“ řekl na páteční tiskové konferenci Blatný.

Poznamenal tak, že pokud se v brzké době přesuneme do stupně tři, tak již nastane rozvolnění opatření a rovněž nebude platit žádný zákaz vycházení. Podoba vánočních prodejů a adventního období se však stále řeší. V některých věcech je už ale jasno: „Kapři a stromečky budou, co se týče Mikuláše, tak uvidíme za týden,“ řekl Blatný.

Vzhledem k tomu, že jsou celková čísla stále vysoká a komunitní šíření podle ministra stále trvá, upozornil na nutnost důsledného dodržování opatření.

„Procento pozitivních testů se lepší a vypadá pěkně, ale absolutní čísla jsou stále závažná. Stále jsme daleko od konce komunitního šíření v populaci. Má cenu dodržovat platná opatření ještě minimálně týden tak, jak jsou doporučená,“ uvedl k věci ministr.