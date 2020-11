V pátek přibylo necelých šest tisíc nových případů nákazy. Na koronavirus ale zemřelo již přes 7000 osob

Uvádí se, že v současné chvíli je u nás nakaženo 90 669 lidí a celkem u nás onemocnělo již 487 563 lidí. Aktuálně je 6307 pacientů v nemocnicích, přičemž v těžkém stavu se nachází 913 z nich. Zbytek nakažených má naštěstí mírný nebo bezpříznakový průběh nemoci. Tato čísla jsou nejnižší od 26. října a vypadá to tedy, že počty nakažených i hospitalizovaných opravdu postupně ubývají. S tím se pojí i to, že resort zdravotnictví předpokládá, že by v příštím týdnu mohl být v nemocnicích ukončen příkaz k zastavení odložitelné péče.

Celkově již nejsou denní přírůstky nakažených tak vysoké, jak tomu bylo například před měsícem. V mezitýdenním srovnání se snižují už zhruba dva týdny. Na přelomu října a listopadu se totiž pohybovali až přibližně kolem 15 000 případů za den, zatímco v tomto týdnu evidujeme zhruba mezi 4200 a 6500 případy denně.

Dobrou zprávou je, že se od začátku z nemoci podařilo vyléčit již 389 873 lidí. Naopak velmi pozitivní nejsou statistiky, pokud jde o počet obětí. Od března, kdy u nás epidemie koronaviru vypukla, totiž na tuto nemoc zemřelo již 7021 lidí. Bohužel od 19. října jsou u nás denní počty úmrtí trojciferné. Nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 256 mrtvých. V tomto týdnu je úmrtí zatím evidováno 593. Na pátek jich připadá 62, ale tato statistika se ještě může měnit, jelikož ministerstvo data upravuje.

Zatím bylo provedeno 2 878 888 laboratorních testů, ale tento údaj bude ještě aktualizován. Zmiňme také, že rizikové skóre protiepidemického systému PES již třetí den po sobě zůstává na 62 bodech. Díky postupnému zlepšování epidemické situace u nás od pondělí začne rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. V systému PES se tak přesuneme z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého. V pátek to schválila vláda.

Připomeňme, že se nyní nemoc nejvíce šíří na Havlíčkobrodsku, kde hygienici za uplynulých sedm dní zaznamenali 651 nakažených na 100 000 obyvatel. Nad 500 případů v tomto přepočtu aktuálně hlásí také Svitavsko a Chrudimsko. Relativně nejlépe je na tom za poslední týden Trutnovsko se zhruba 131 nakaženými na 100 000 obyvatel.