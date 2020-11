Mění se situace k lepšímu? Za sobotu Česko hlásí 3 187 nových případů. Klesá i počet hospitalizovaných

Vypadá to, že vládní opatření pomalu, ale jistě zabírají a že by se epidemiologická situace mohla měnit k lepšímu. Za včerejší den totiž testování odhalilo 3 187 nových případů, což je zase o něco méně než tomu bylo minulou sobotu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

Na základně údajů lze vypozorovat, že již dva týdny u nás klesají denní přírůstky nakažených. Zmiňme, že v tomto týdnu byl zatím nejvyšší nárůst (6471 případů) zaznamenán ve čtvrtek. Pokud jde o včerejší den, sobotu 21.listopadu, přibylo celkem 3 187 nových případů.

Od počátku koronavirové epidemie, která u nás vypukla 1. března, se nákaza potvrdila již u 490 750 osob. Aktivních případů je nyní 88 825. Dobrou zprávou ale je, že většina nemocných prodělala mírný průběh nemoci a z covidu-19 se podařilo vyléčit již 394 830 lidí. V současné chvíli se v nemocnicích léčí 6 101 pacientů, což je je nejméně téměř za měsíc. Z nich je 860 ve vážném stavu, a i toto číslo je nejnižší od 25. října.

Co však zatím nijak rapidně neklesá, je bohužel počet zemřelých. Počet obětí se tak zvýšil na 7095. I tak se ale zdá, že by toto číslo mohlo pomalu klesat. Za pátek zatím přibylo méně než sto obětí a dobrým znamením je, že je tento údaj poprvé od 18. října „jen“ dvojciferný. Zmiňme však, že počty obětí koronaviru se ještě mohou při následujících aktualizacích měnit, čili růst.

Aktuálně je nejvíce kritická situace na Havlíčkobrodsku. Právě tam za uplynulých sedm dní testy odhalily 732 nakažených na 100 000 obyvatel. Dále následuje Svitavsko a Chrudimsko, které také mají v tomto přepočtu aktuálně nad 500 případů. Naopak, relativně nejlépe je na tom za poslední týden Trutnovsko se zhruba 136 nakaženými na 100 000 obyvatel.

Pokud jde o testování, dle dosavadních informací bylo realizováno již 2 905 249 laboratorních testů. Za pátek se přitom vykonalo 23 798 testů, což bylo asi o čtvrtinu méně než o týden dřív. Je tedy vidět, že klesá intenzita testování. Uvádí se však, že zůstává vysoký podíl nakažených mezi poprvé testovanými na koronavirus. V posledních dvou dnech se držel těsně pod 28 %, ale v posledním týdnu zůstává zhruba mezi 25 a 30 %.

Pondělí ve znamení rozvolňování

Díky tomu, že se u nás poslední dny situace lepší, můžeme se od pondělí 23. listopadu přesunout do 4. stupně v protiepidemickém systému PES. V pátek o tom rozhodla vláda. Tento krok je navíc spojen se zmírněním některých omezení.

Například, po přesunu do 4. stupně PES bude od pondělí povoleno shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou. Upraví se také zákaz vycházení, který bude nově začínat od 23. hod místo současných 21. hod. Stejně tak se může prodloužit zavírací doba obchodů. Pokud jde o svatby, pohřby nebo bohoslužby, těch se bude moci účastnit až 20 lidí.

Další změna spočívá v tom, že od středy 25. listopadu se do lavic vrátí i závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Dále se mohou začít scházet k výuce skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách.

Připomeňme, že v Česku ale stále platí nouzový stav, který byl kvůli epidemii nového koronaviru prodloužen až do 12. prosince.