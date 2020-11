„Ku*va, co já mám dělat!“ Novotný znovu pálí ostrými. Kolegové z ODS mu dali tvrdé ultimátum

Poté, co se starosta pražských Řeporyjí a člen ODS Pavel Novotný, kvůli podpoře nového daňového balíčku ze strany občanských demokratů, opřel do ministryně financí Aleny Schillerové a nazval ji „ubohou estébákovou ku*vičkou“, jej strana ODS vyzvala buď ke změně stylu vyjadřování, nebo k odchodu ze strany. Novotný na to reagoval emotivním videem.

ODS Praha 5 zveřejnila v sobotu své stanovisko k aktuální mediální kauze Pavla Novotného, ve kterém se od „vulgárního a nedůstojného způsobu vedení politického boje“ distancovala. Kolegové v čele se starostkou městské části Renátou Zajíčkovou rovněž politika vyzvali, aby „tento nevkusný styl komunikace a sebeprezentace opustil“, nebo, aby „opustil stranu ODS v zájmu jejího dalšího nepoškozování“.

„Nesouhlas s politickými názory našich politických soupeřů byla ODS schopna a ochotna vždy prezentovat věcně, bez vulgarit, osobních urážek a ponižování. Přesto, že s mnohými názory Pavla Novotného obsahově souhlasíme, přesto, že respektujeme jeho schopnost pojmenovat trefně problémy dnešní doby a přesto, že oceňujeme jeho viditelné a nezpochybnitelné výsledky práce v pražských Řeporyjích, nejsme se schopni smířit s tím, jakým způsobem vede politický boj s našimi politickými soupeři,“ píše se v textu.

Členové ODS rovněž dodávají, že v dnešní době i beztak prodělává politická kultura hlubokou krizi, proto jsou přesvědčeni o tom, že by ji členové ODS neměli o to víc prohlubovat.

Reakce Novotného

Řeporyjský starosta to však neponechal bez odpovědi a ve své kanceláři natočil video, které při kouření cigarety zahájil slovy, že chce vyřídit „drobnou vyříkačku“ s ODS ohledně jeho vyjádření o ministryni financí Aleně Schillerové.

„Na výroku trvám,“ zopakoval Novotný ve videu s tím, že řekl jen to, co považuje za pravdu, neboť ministryně Schillerová nebyla zvolena a Babiš si ji „platí“. „Já bych chtěl říct, že Schillerová je StBákova kur*ička,“ doplnil tedy o pár minut později.

Následně si Novotný začal stěžovat, že mu ODS znemožňuje kandidovat ve sněmovních volbách. „Ku*va, co já mám dělat,“ rozčílil se na to konto Novotný.

Cítí se totiž frustrovaný z toho, že poslouchá z vlastní strany poslední dobou především „pokrytecké kecy“. Jedním z těch, kdo něco podobného praktikuje, je prý sněmovní matador ODS Marek Benda.

„Víte, Pavel Novotný, já ho nepodpořím, jo,“ citoval volně řeporyjský starosta Bendu. „On je dobrý starosta, asi, ale víte, to jeho vyjadřování není úplně my cup of tea,“ pokračoval Novotný v citaci Marka Bendy.

„Já ti dám cup of tea, Marku, já jsem poskočil ze 17. místa,“ vypálil Novotný.

O něco méně milejší vzkaz posílal politik i některým dalším spolustraníkům, mezi nimiž byl, jako již tradičně, i europoslanec Jan Zahradil.

„Zahradil, vole, o mě bude psát, vole, že stejně budou primárky, takže jsem odsouzenej, vole, a že mě nenechá tu stranu zničit,“ říká starosta.

Tím chtěl poukázat na to, že zkrátka už nebude jiný, lidé to vědí, a přesto ho zvolili starostou. „Měnit se nebudu. Nekradu! A budu říkat, co si myslím. Co ta strana ode mě chce?“ položil si řečnickou otázku.

„Já v tý práci mám o polovinu míň času, o polovinu míň peněz, já nevidím svoje děti a místo toho, aby ta strana řekla ‚ty vole, si jedinej, kdo odvádí v Praze voliče Pirátům‘, aby mě ta strana motivovala, tak já poslouchám tyhle kecy,“ poukázal Novotný na své rozčarování.

O to víc prý cítí bolest, když podobné řeči zaznívají od senátorky Miroslavy Němcové, kterou považuje za svůj morální vzor.

„To je tak nefér, když Mirka Němcová, můj morální vzor, kvůli kterému tady dělám debila před svýma fanouškama a postuju tady video s tím hajzlem Vetchým prolhaným,“ nebral si dál servítky Novotný.

Právě od Němcové by Novotný očekával podpory nejvíc, zatímco od ní slyšel jen to, že by kandidovat neměl, protože na to podle jejího názoru nemá kvůli nedostatku trpělivosti.

„Mirko, děkuju za podporu, slyšet takhle rok před primárkama, že na to nemám, to člověku hodně pomůže. Děkuju, že jste mi tohle vzkázala před těma pražskýma voličema, pro který jste ikona. To je hodně nefér, tohle,“ zopakoval Novotný.

Na konci svého vystoupení pak politik nakonec vyjádřil přesvědčení, že by ve skutečnosti měl sněmovní kandidátku ODS a za spolupracujících koaličních stran v Praze vést právě on. „Celá pražská ODS ví, že bych tu kandidátku měl vést,“ zuřil Novotný.

Jen tak by podle něj bylo možné úspěšně přilákat hlasy voličů, jak to dělají například Piráti. „Oni to dělají líp než my,“ křičel do kamery Novotný s tím, že Piráti skvěle ovládají marketingové instrumenty, zatímco ODS nic z toho nedělá.

Novotný je naopak jediným politikem své strany, který by byl opravdu schopen dát do pohybu dnešní voliče Pirátů a motivovat je k odevzdání jejich hlasů pro ODS.