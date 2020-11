Štěpánek vysvětlil povyk kolem ČT: Každý, kdo ohrožuje jejich zájmy, musí být vyobcován

V České televizi se bojí, že přijdou o své peníze, o svůj vliv, o své výhody, o svůj nástroj, o svoji hračku. Tímto způsobem okomentoval mediální expert a člen Trikolóry Petr Štěpánek na svém Facebooku současné dění kolem veřejnoprávní televize. Co dalšího si ještě myslí? A co konkrétně stojí za tímto povykem?

Toho, se v poslední době odehrává kolem samotné televize nebo například Rady ČT si nejde nevšimnout. Vlnu reakcí vzbudilo především odvolání Dozorčí komise této rady, které mnozí kritizují. Nyní se k celé věci vyslovil také Štěpánek, který si však myslí, že za tím vším je jedna jednoduchá věc. Strach.

„Poslední, o co v České televizi jde, je nějaká Dozorčí komise. Ta o ničem nerozhoduje, je to jen poradní orgán Rady ČT. Proč tedy ten povyk? Všichni zainteresovaní, generálním ředitelem počínaje, finančně zaháčkovanými osobami pokračuje a spřízněnými politiky konče, se bojí. Bojí se, že přijdou o své peníze, o svůj vliv, o své výhody, o svůj nástroj, o svoji hračku,“ myslí si.

Mediální expert tak vyjadřuje svůj názor, že se ČT „jako čert kříže bojí“ toho, že by skutečně mohla být televizí všech a pro všechny, a že by poctivě plnila své úkoly, jak jí předepisuje zákon. Tedy vyváženě, objektivně, všestranně.

„Stav, kdy je hlásnou troubou pouze jedné společenské skupiny, té jejich, a jednoho jediného světonázoru, jim naprosto vyhovuje, neb z toho profitují. Mocensky, finančně, vlivově. Je fakt neuvěřitelné, jaké pitomosti u toho vykládají a jak smutné postavy povolávají na svoji podporu,“ zhodnotil celou situaci Štěpánek a snařil se nastínit věc hezky popořádku.

Nezákonné odvolání komise?

„Zákon o České televizi (483/1991 Sb.) stanovuje, že „dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České televize… jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány… má 5 členů, kteří jsou voleni a ODVOLÁVÁNI Radou… pro zánik funkce člena dozorčí komise platí PŘIMĚŘENĚ § 6 odst. 1 a 2,“ citoval pro vysvětlení.

Jako první se Štěpánek vyslovil k tomu, že odvolání Dozorčí komise bylo údajně nezákonné. To on sám ale považuje za jasný nesmysl.

Poznamenal přitom, že se paragraf 6 netýká přímo Dozorčí komise, nýbrž mandátů, potažmo odvolávání členů samotné Rady ČT. „A mimo jiné se zde uvádí, že dotyčného odvolat lze, „dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce…“ Je naprosto nezpochybnitelné, že je právem Rady ČT, má-li o práci členů Dozorčí komise pochybnosti, PŘIMĚŘENĚ toto ustanovení využít,“ doplňuje.

Podle jeho mínění by tak do této věci politici vůbec neměli zasahovat. „A pokud to dělají, není to nic jiného než nedovolené vměšování do kompetencí nezávislé mediální rady,“ uvedl a narážel tím zřejmě na nedávnou iniciativu šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska a bývalého předsedy strany Karla Schwarzenberga či dalších.

Marvanová v akci

Ve svém příspěvku však píše také o tom, že si „zpovykaní senátoři“ na pomoc povolali i bývalou poslankyni a někdejší předsedkyni Unie svobody Hanu Marvanovou, „prý spoluautorku zákona o České televizi“. Dle Štěpánka je to „obzvláště povedené“ a čtenářům vysvětluje, proč.

„Marvanová je totiž hlavně spolupachatelkou oné katastrofální novely zákona o vysílání (301/95 Sb.), jež provozovatelům vysílání nadělila zrušení všech neprogramových licenčních podmínek. Přesně to pak byl startovací mechanismus pozdější války o televizi Nova. Rada pro vysílání totiž touto novelou přišla o veškeré nástroje, jak mohla vstoupit do případných sporů mezi licencovanou společností a její servisní firmou,“ uvádí.

Tehdy to nevadilo, teď už ano

Nastiňuje pak i další dopady tohoto kroku: „Konečný účet známe: 10 miliard přihraných Ronaldu Lauderovi. Nikoli já, nýbrž mediální odborník z Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy Milan Šmíd, tehdy Marvanovou a spol. nazval hrobaři české mediální legislativy.“

Jako další upozorňuje na to, že stéblo, kterého se Marvanová chytá, je tvrzení, že Dozorčí komisi nelze odvolat jako celek. I zde je ale jedna zajímavost, a sice, že způsob odvolání Dozorčí komise zákon o České televizi nijak neřeší.

„Pouze stanovuje, že se má PŘIMĚŘENĚ požít paragraf týkající se samotné rady. Koneckonců jednou, tuším před deseti lety, už se to stalo,“ míní Štěpánek.

Člen Trikolóry tak s úsměvem poukazuje na to, že přesně to, co teď vytahuje, Marvanové nijak nevadilo, když se sama spolupodílela na nezákonném odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2003.

„S nějakým rozlišováním, zda se jedná o odvolání jednotlivců či rady jako celku, se tehdy poslanci, včetně Marvanové, nijak nepárali, dokonce jim ani nevadilo, že pro odvolání ani jednotlivců ani rady jako celku žádné zákonné důvody neexistovaly. Však také soudy následně tu jejich politickou svévoli smetly ze stolu,“ připomněl.

V neposlední řadě dotyčný píše, že každý, kdo ohrožuje zájmy ČT, si vlastně ponese jisté následky.

„Už chápete, proč se tahle zájmová parta mohla doslova zjančit, když nedávno „hrozilo“, že bych se mohl vrátit do Rady pro vysílání? Největším nebezpečím pro jejich zájmy jsou lidé, kteří se v problematice vyznají, a navíc mají historickou paměť. Drahoše, Hilšera, Smoljaka, Němcovou, Kalouska, Schwarzenberga a další podobné výtečníky, plkající nesmysly, si totiž každý, kdo o věci něco ví, namaže na chleba. Takoví ale nesmějí být připuštěni,“ uvádí.

Odvolání Dozorčí komise Rady ČT

V samotném závěru ještě konstatuje, že každý, kdo zájmy „majitelů“ České televize ohrožuje, musí být vyobcován. „Teď jdou po Lipovské a spol. Vše je dovoleno. Každá levárna, každá podpásovka. A takhle my si tu žijeme,“ shrnul svůj názor na věc.

Připomeňme, že nedávno jsme psali o tom, že Rada České televize odvolala svou dozorčí komisi. Návrh na odvolání podala členka rady ekonomka Hana Lipovská. Tento krok podpořili zástupci hnutí Trikolóry a nebyli jediní.

Nedůvěru k práci dozorčího komise vyvolal mimo jiné problém kolem nákupu pozemků pod budovou ostravského studia ČT. Lipovská se vyslovila proti jejich nákupu. Ekonomka upozornila, že cena není v souladu s odhady a že Česká televize nemůže nakupovat za předražené ceny.

Podle místopředsedy rady Pavla Matochy existovaly vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu rady. Většina radních byla dle něj navíc s prací komise dlouhodobě nespokojena, což dávali komisi opakovaně najevo. To potvrdila i Lipovská, podle které odvolání komise nepřišlo jako blesk z čistého nebe, ale schylovalo se k němu podle ní bezmála rok.

Nicméně, jen pár dnů po odvolání Senát přijal usnesení, v němž se uvádí, že Dozorčí komise Rady České televize byla odvolána protizákonně. V případě, že se porušení zákona potvrdí, měla by Sněmovna podle senátorů zvážit odvolání radních, kteří zákon porušili.