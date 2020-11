Nízký nedělní nárůst nakažených covidem-19. V Česku ubývá i počet hospitalizovaných

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 32 153 lidí, což je o 13 147 případů méně než v týdnu od 9. do 15. listopadu. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 4. listopadu, kdy testy odhalily 15 727 nových případů covidu-19 za jediný den.

V neděli přibylo 1 509 nakažených, což je o 378 méně než minulý týden. Již přes dva týdny denní přírůstky nakažených v ČR klesají, tento týden byl nejvyšší nárůst ve čtvrtek (6 470 případů). Česko již nemá v rámci EU nejvíce případů koronaviru za dva týdny v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, je osmá.

Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 492 263 lidí, z toho se 398 101 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 86 966 nakažených, z nichž se 5 421 pacientů nachází v nemocnicích.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 7 196 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 256 mrtvých. Již třetí den se počet úmrtí drží pod stovkou. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 770 nakažených, tato statistika se ještě může měnit, jelikož ministerstvo data upravuje.

Aktuálně je Česko v rámci EU nejhorší v počtu úmrtí s covidem-19. Za 14 dní na 100 tisíc obyvatel připadá přes 23 zemřelých s koronavirem, následuje Belgie se zhruba 22 úmrtími.

V Česku je covid-19 aktuálně nejvíce rozšířený na Havlíčkobrodsku, kde za poslední týden bylo na 100 tisíc lidí zaznamenáno 717 nakažených. Nad 500 případů má také Svitavsko, Chrudimsko a Pelhřimovsko. Nejlépe je na tom Trutnovsko se 121 nakaženými na 100 tisíc obyvatel.

Blatný navrhuje opakované testování

Ministr zdravotnictví Jan Blatný tvrdí, že současná testovací strategie musí být upravena. Nynější systém stojí dvě až tři miliardy měsíčně a bylo by účinnější zaměřit se na testování rizikových skupin obyvatelstva. Podle jeho návrhu by vytipované skupiny měly být testovány antigenními testy.

Během včerejšího pořadu Partie na televizi Prima český ministr zdravotnictví Jan Blatný poukázal na nutnost korekce současné strategie testování obyvatelstva. Blatný totiž sdělil, že měsíční testovací náklady činí dvě až tři miliardy a vyzval k jejich rozumnějšímu využití. Podle jeho názoru by měly být testovány především rizikové skupiny obyvatelstva.

Blatný preferuje využití antigenních testů především proto, že jsou mnohem levnější, než běžné testování, a navíc je výsledek testu znám do 15 minut. Český ministr se následně vyjádřil i k potřebě podporovat firmy, které provádí testování svých zaměstnanců. Tato podpora by měla mít podobu dotačního systému, myslí si Blatný.

Pondělí ve znamení rozvolňování

Díky tomu, že se u nás poslední dny situace lepší, se můžeme od pondělí 23. listopadu přesunout do 4. stupně v protiepidemickém systému PES. V pátek o tom rozhodla vláda. Tento krok je navíc spojen se zmírněním některých omezení.

Například, po přesunu do 4. stupně PES bude od pondělí povoleno shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou. Upraví se také zákaz vycházení, který bude nově začínat od 23. hod místo současných 21. hod. Stejně tak se může prodloužit zavírací doba obchodů. Pokud jde o svatby, pohřby nebo bohoslužby, těch se bude moci účastnit až 20 lidí.

Další změna spočívá v tom, že od středy 25. listopadu se do lavic vrátí i závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Dále se mohou začít scházet k výuce skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách.