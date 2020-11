„To je v Česku velikej problém.“ Výrok Evy Burešové o utlačování bílé rasy rozesmál kavárnu

Evu Burešovou můžeme vídat v seriálu Slunečná a v porotcovském křesle soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Právě tato soutěž se stala nedávno velmi diskutovanou, a to kvůli vystoupení Jitky Čvančarové. Eva tak v rozhovoru prozradila, jaké to mělo dopady na zmíněnou soutěž a co si o tom myslí.

„V show Tvoje tvář má známý hlas napodobujeme různé zpěváky, čímž jim vzdáváme čest a úctu. Vždy se každý z nás těšil na to, až si zvolíme nějakého umělce, třeba Arethu Franklin. Já byla šťastná za Beyoncé. Je logické, že když se budu měnit, tak i barvu kůže. Teď se to tak změnilo, že to máme zakázané. Když vystupuje Aretha Franklin nebo jakákoliv černoška, barvu kůže neměníme. To mi přijde jako zesměšňování,“ uvedla Eva.

Pokračovala dál s tím, že se svět zřejmě úplně zbláznil. „Mám pocit, že bílá rasa začíná být utlačovaná. Cokoliv řekneme, musíme se obhajovat a omlouvat se. To je jeden z důvodů, proč jsem přestala poslouchat Beyoncé. Byla to moje modla a idol, teď je každá její píseň: my jsme nejlepší, my černoši jsme nejlepší, ty na nás nemáš, já mám tenhle zadek, tyhle vlasy... Přišlo mi, že nejsem hodna její hudby,“ konstatovala.

Eva konstatovala, že lidé jen hledají chyby, aby si mohli zanadávat a kopnout. Ačkoliv má jít všem o toleranci, podle ní z toho vzniklo něco úplně jiného. Dodala, že zástupci nějakých ras a orientace dle jejího mínění bojují o respekt, lásku a přijetí, ale sami šíří nenávist.

Reakce na sociální síti

A právě vyjádření Burešové se začalo šířit na sociálních sítích. Například politolog Miloš Gregor napsal na sociální síti poněkud sarkastický post. „Já Evu chápu. O nějaké Burešové jsem v životě neslyšel, ale Beyoncé znám. A-ha! Myslíte si, že je to náhoda?!“ napsal na Twitteru.

Já Evu chápu. O nějaké Burešové jsem v životě neslyšel, ale Beyoncé znám. A-ha! Myslíte si, že je to náhoda?! https://t.co/O5UQxctCFP — Milos Gregor (@anselmoCZ) November 23, 2020

​Slova Burešové okomentoval i novinář Filip Černý. „Jedna z největších současných hvězd TV Nova zvedla prapor emancipace bílé rasy. Konečně někdo řekl pravdu v zemi, kde jsou vláda, parlament i radnice přeplněné zástupci menšin! A média mlčí! Do nich!“ uvedl.

A na jeho tweet pak zareagoval i novinář Jindřich Šídlo. „Jojo, to je v Česku speciálně velikej problém. Už kvůli tomu nedělali ani blackface v Tvoje tvář má známý hlas. Kde se tohle zastaví?!“ napsal.

Jojo, to je v Česku speciálně velikej problém. Už kvůli tomu nedělali ani blackface v Tvoje tvář má známý hlas. Kde se tohle zastaví?! — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) November 22, 2020

​Vytrženo z kontextu

„Já jen, že ono je to fakt vytržené z kontextu, částečně... netvrdím, že to v originále U kulatého stolu bylo řečeno úplně šťastně, ale tohle je zase ještě úplně jinak překroucené a docela zavádějící...“ napsal Honza Matoušek.

Nutno podotknout, že pod příspěvky všech tří mužů se objevily i další reakce. Mnoho z nich upozorňovalo na to, že si daný rozhovor neposlechli celý a že její vyjádření, která sdíleli, jsou vytržená z kontextu.

Jiný uživatel se pozastavil nad tím, že rasismus funguje oběma směry. „Ten rozhovor jste viděl? Řekl bych, že ne. Jestli ano, je tam jediná teze nebo myšlenka, která není založena na pravdivém základě? Já žádnou nenašel. Rasismus funguje oběma směry. Někde více, někde méně. Mám z těch názorů pocit, že lidé už ani nedokážou přemýšlet objektivně,“ uvedl uživatel s přezdívkou Přemysl Oráč.

Uživatel Psycher zašel ještě dál a Filipovi Černému vzkázal následující: „Si pusťte ten rozhovor celý, když se tak snažíte přiblížit pravdě.“