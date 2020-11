„O Dukovanech by vláda neměla rozhodovat chvíli před volbami.“ Babiš se vyjádřil na téma dostavby jádra

Podle slov českého předsedy vlády Andreje Babiše není tender na výběr dodavatele pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany připravený a nemělo by se o tom rozhodovat několik měsíců před volbami. Nehledě na to, že podle současného plánu měla vláda vypsat tendr do konce tohoto roku.

„Jsem názoru, že o takto důležitém tendru by neměla vláda rozhodovat 10 měsíců před sněmovními volbami. Tendr zatím není připraven, probíhají konzultace s Evropskou komisí, která musí vše notifikovat, což je priorita, na které nyní pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu, notifikace bude trvat 1,5 roku,“ uvedl předseda vlády pro Český rozhlas.

Zdržení při tendru připustil v rozhovoru i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. „Určitě bychom prohloubili naši závislost na těchto zemích. A to není dobré s ohledem na energetickou bezpečnost České republiky,“ odpověděl ministr zahraničních věcí na otázku Českého rozhlasu, na co by si Česko mělo dát pozor ohledně Ruska a Číny ve věci jádra.

Nehledě na tato slova ministra Petříčka a nehledě na výhrady státní bezpečnostní komise k zadávací dokumentaci vypracované společností ČEZ, kde bylo doporučeno, aby dodavatelé z Ruska a Číny vůbec nebyli oslovováni, předseda vlády dlouhodobě říká, že z výběrového řízení nechce nikoho vylučovat. A to kvůli možné finanční nevýhodnosti pro zemi.

Podle dosavadního plánu měla vláda premiéra Andreje Babiše vypsat výběrové řízení do konce roku. ČEZ by měl potom do konce roku 2022 vyhodnotit všechny možné dodavatele. Z nich bude stát nakonec vybírat vítěze.

Miloš Zeman

K tomu, kdo by měl dostavovat jadernou elektrárnu Dukovany, se vyjádřil i prezident Miloš Zeman.

„Můj názor je dlouhodobě stále stejný. Nechť se do tendru přihlásí kdokoli a nechť tento tendr vyhraje ten, kdo nabídne jednak nejlepší cenu a jednak nejlepší technické parametry. Kdyby v BIS byl alespoň jeden člověk, který trochu rozumí ekonomice, věděl by, že čím méně uchazečů, tím vyšší nabízená cena,“ uvedl prezident v nedávném rozhovoru pro Parlamentní listy.