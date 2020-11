Jágr uvedl, co ho motivuje ve svých 48 letech stále hrát hokej, a proč by už nehrál v Rusku

48letý Jaromír Jágr je momentálně hráčem za Kladno. Dne 16. listopadu jeho kolega Tomáš Plekanec uvedl, že se Jágr v nejbližší době vrátí na led.

„Tato sezóna určitě nebude moje poslední, v příštím roce máme mít Winter Classic, budeme hrát venku a slíbil jsem, že tam budu. Měli jsme hrát letos, ale kvůli pandemii se to všechno přesunulo. Tento rok se od ostatních liší, den co den nás pronásleduje nejistota, netrénoval jsem tak mnoho, jak bych chtěl. V této sezóně hrát budu, chci hrát v play-off a pomoct týmu. Zatím ale mám pocit, že nejsem připraven týmu pomoci,“ uvedl Jágr.

Myšlenky s rodným městem

Během stávky v NHL v sezóně 2004/2005 hrál Jágr nejprve českou nejvyšší soutěž za HC Kladno a poté ruskou superligu za Avangard Omsk, za druhý zmíněný klub hrál ještě od roku 2008 do roku 2011. „Když jsem podepsal v roce 2005 smlouvu s Avangardem, nic jsem o klubu ani městě nevěděl. Ale bylo to skvělé období v mém hokeji, dokonce jsem se nechtěl ani vracet do NHL, ale nakonec jsem se tedy vrátil,“ řekl.

Zdůraznil, že svůj další osud neplánuje spojovat s prací v KHL. „Když mi bylo 18 let, odjel jsem z rodného Kladna, pořád jsem přemýšlel nad tím, že bych se měl vrátit a pomoci svému rodného klubu. Nepřemýšlím o práci v KHL, protože všechny moje myšlenky jsou spojeny s rodným městem,“ konstatoval.

Jágr dále prozradil, že pokud by si mohl vybrat jakékoliv hráče, pak si vzal do Kladna Alexandra Ovečkina z Washington Capitals a Connora McDavida z Edmonton Oilers.

„Ne, z Avangardu bych si nikoho do Kladna nevzal, pokud bych si mohl vybrat ze všech hokejistů světa. Protože v Avangardu nehrají ani Ovečkin ani McDavid. Vybral bych si tyto dva hráče, protože bych je mohl trénovat. Řekl bych jim: Běžte, vstřelte puk,“ řekl.

A u Ovečkina ještě zůstalo. „Když jsem přijel hrát do Ruska, připravil jsem se o šanci překonat Gretzkyho rekord. Ale nikdy jsem nebyl střelec, nebyl jsem jako Ovečkin. Poté, co jsem se vrátil do NHL, jsem si myslel, že ani Ovečkin nemá šanci to překonat. Ovšem nyní se stal jako hráč silnější, je efektivnější než v mládí. Takže teď má šanci, je k tomu velmi blízko, ale na to se musí svět vrátit do normálu,“ dodal.

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladno. Dříve působil v amerických a kanadských klubech, několik let hrál také za ruský tým Avangard Omsk v KHL. V Česku je spjatý s kladenským klubem, jehož je od roku 2011 většinovým majitelem.

U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy. V anketě pořádané v roce 2020 na oficiálních webových stránkách NHL.com zvolilo třináct předních hokejových expertů Jaromíra Jágra nejlepším pravým křídlem otevřené éry NHL (od roku 1967).

V minulosti randil s modelkou Andreou Verešovou, moderátorkou Sportovních novin Innou Puhajkovou či Veronikou Kopřivovou.