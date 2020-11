Internetový seriál #martyisdead se chlubí prvenstvím, získal mezinárodní cenu Emmy

Uvádí se, že mezinárodní ceny Emmy se udílely v 11 kategoriích, nejvíce sošek si odnesla Británie. Udílení cen šlo sledovat online, a to například na internetové televizi Mall.tv, která společně se společností Bionaut a sdružením cz.nic je spolutvůrcem českého seriálu.

Co se týče samotného snímku, jedná se o osmidílný internetový thriller, který poukazuje na odvrácenou stranu sociálních sítí. Hlavním hrdinou je patnáctiletý Martin, který má přezdívku Marty. Za filmem stojí režisér Pavel Soukup, který jej natočil podle scénáře Jaroslava T. Mišky a Jana Stehlíka. V hlavní roli lze vidět Jakuba Nemčoka, dále hrají ve filmu Petra Bučková, Jan Grundman, Sára Korbelová, Matěj Havelka nebo Andrej Polák.

Pro ČTK promluvil producent Milan Kuchynka, který společně s Vratislavem Šlajerem během on-line přenosu převzal cenu.

„Upřímně řeknu, že jsem s tím vůbec nepočítal. I ta nominace byla obrovským úspěchem a to, že jsme cenu dostali - čuměl jsem jako puk. Mám z toho strašnou a nečekanou radost,“ uvedl Kuchynka.

Oba dva pak označili cenu za úspěch pro české filmové tvůrce, ale i celou Českou republiku. Podle jeho slov je kyberšikana tématem, které trápí spoustu lidí, a to zejména rodičů.

Za zmínku stojí, že ceny Emmy jsou označovány za „televizní Oscary“ a jsou udíleny během roku na několika různých ceremoniálech. Na tom dnešním ceremoniálu se rozdávaly mezinárodní ceny Emmy (International Emmy Awards), které uděluje mezinárodní televizní akademie IATAS, americká organizace se sídlem v New Yorku.

Nejvíce zlatých sošek si odnesli tvůrci z Británie. Nejlepší herečka byla oceněna Glenda Jacksonová, a to za drama Elizabeth Is Missing, cenu za nejlepšího herce si odnesl britský herec Billy Barratt, a to za snímek Responsible Child.

Co se týče nejlepšího dramatu, soška putuje do Indie za krimiseriál Delhi Crime, cenu za nejlepší komedii získala brazilská série Nikdo to nevidí a cenu za nejlepší dokument si odnesla Británie se snímkem Pro Samu, který poukazuje na hrůzy války v Sýrii.