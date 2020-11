Funkcionář ANO o Dukovanech: Ať soutěží všichni. O rizicích rozhodneme potom

Ohledně dostavby Dukovan je v poslední době hodně rušno. ČEZ chce do konce letošního roku vypsat tendr. Předseda vlády Andrej Babiš uvedl, že tendr není připravený a nemělo by se o tak velké věci rozhodovat pár měsíců před volbami. Nyní se do situace vložil Pavel Pustějovský (ANO), předseda sněmovního výboru pro energetiku.

„Já už jsem v nějakém rozhovoru řekl, že pro mě by bylo ideálním řešením, kdyby Evropa měla vlastní vyvinutý reaktor a podmínky pro realizaci těchto zdrojů, ale to bohužel není. Dnes se ty zdroje budují mimo Evropu, což je hendikep. Nejvíce bloků dnes staví Rusko a Čína, takže je na odbornících, aby vyhodnotili, zda bude vybraný dodavatel bezpečnostním rizikem nebo ne,“ uvedl Pustějovský v rozhovoru pro Český rozhlas na otázku, zdali vidí na jaderném trhu společnosti, které by mohly představovat pro Českou republiku bezpečnostní hrozbu.

„Můj názor je, že bych nechal soutěžit co nejširší počet uchazečů a ve finále bych zohlednil rizika, o kterých hovoříte,“ dodal předseda sněmovního výboru pro energetiku.

Podle jeho názoru není dostavba Dukovan z bezpečnostního hlediska rizikem, jako je například dostavba 5G sítí, kde vidí reálné nebezpečí.

„Podívejte, když jsem slyšel nějaké úvahy o tendrech na 5G sítě, kde to riziko zneužití je opravdu, opravdu velké, ať už těch informací, které tam tečou, tak tady bych to riziko považoval za opravdu vysoké. V okamžiku, kdy soutěžíte technologii v podstatě strojírenskou, elektrotechnickou, tak tam to riziko tak silné jako třeba v těch 5G sítích nevidím,“ prohlásil politik.

Babiš o Dukovanech

K dostavbě jaderné elektrárny Dukovany se včera vyjádřil i předseda vlády Andrej Babiš. Nehledě na to, že ČEZ chce vypsat tendr do konce roku, podle jeho názoru není tendr připravený a o podobných, tak významných záležitostech, by se nemělo rozhodovat několik měsíců před volbami.

„Jsem názoru, že o takto důležitém tendru by neměla vláda rozhodovat 10 měsíců před sněmovními volbami. Tendr zatím není připraven, probíhají konzultace s Evropskou komisí, která musí vše notifikovat, což je priorita, na které nyní pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu, notifikace bude trvat 1,5 roku,“ sdělil předseda vlády pro Český rozhlas.

Názor Miloše Zemana

V minulosti se k otázce dostavby jaderné elektrárny vyjádřil i Miloš Zeman. Ten mimo jiné komentoval varování českých bezpečnostních složek, aby nebyla dostavba svěřována do rukou ruských a čínských firem.

„Můj názor je dlouhodobě stále stejný. Nechť se do tendru přihlásí kdokoli a nechť tento tendr vyhraje ten, kdo nabídne jednak nejlepší cenu a jednak nejlepší technické parametry. Kdyby v BIS byl alespoň jeden člověk, který trochu rozumí ekonomice, věděl by, že čím méně uchazečů, tím vyšší nabízená cena,“ prohlásil prezident v nedávném rozhovoru pro Parlamentní listy.