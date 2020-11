Dozorčí komise ČT jako stará bačkora? Schwarzenberg, Kalousek, chucpe? Pohled odbornice odhalil i horší věci

„Ta komise stála za starou bačkoru, nepracovala pro Radu ČT a v podstatě pouze dělala stafáž pro neprůhledné kšefty pana generálního ředitele Dvořáka,“ uvedla svůj názor Dědečková.

V rozhovoru bylo zmíněno, že desítky osobností se podepsaly pod otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi, ve kterém upozorňují na situaci v České televizi. Jde o to, že jim mimo jiné vadí právě způsob odvolání dozorčí komise Rady ČT. Jako příklad padla jména Václava Malého, Jiřího Suchého a Bolka Polívky.

„Tito notoričtí petenti jsou přesvědčení o své výjimečnosti, ale na občany jejich jména dnes působí spíše jako červený hadr na býka,“ přišla s další kritikou publicistka.

„Domnívám se, že díky těmto lidem dochází k devalvaci občanských aktivit a veřejnost je vnímá značně negativně. Já osobně se na tyto patetické výkřiky dívám s úsměvem, protože v demokracii má každý právo stát se směšným, pokud cítí takovou potřebu,“ zdůraznila.

Dědečková neskrývá radost, že ekonomka Hana Lipovská je členkou Rady ČT. Podle publicistky je odvolání komise v pořádku.

„Je to pouze poradní orgán Rady ČT, a pokud není funkční, což je patrné nejen ze zápisu a zvukových záznamů jednání rady, má rada právo je odvolat ze dne na den. Senátoři nemusejí souhlasit. Měli by však přestat vytvářet na členy rady politický nátlak, protože jejich hloupá stanoviska, kterými zásobují média, nic jiného než nepřípustný politický zásah nejsou,“ doporučila.

V rozhovoru zazněl odkaz na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, která deklarovala, že pokud se ukáže, že odvolání dozorčí komise Rady ČT bylo v rozporu se zákonem, tak by vyvolala v Poslanecké sněmovně hlasování o odvolání těch členů rady, kteří jej porušili.

„Doufám, že paní Markéta Pekarová nebude vycházet pouze z názoru, který je výsledkem činnosti jejích vlastních mozkových závitů, ale počká na fundované rozhodnutí soudu. Nikdo jiný o tom, co bylo, nebo nebylo v rozporu se zákonem, totiž rozhodnout nemůže,“ poznamenala Dědečková.

V této souvislosti byla publicistka požádána o komentář k postupu poslanců Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska (oba TOP 09), kteří dokonce dopisem vyzvali Českou biskupskou konferenci, aby po ekonomce Haně Lipovské žádala odchod z Rady ČT.

„Chucpe! Co k tomu říct více. To slovo vystihuje vše,“ lakonicky se vyslovila Dědečková.

Reakci biskupů na dopis z TOP 09, kteří zdůraznili, že Lipovskou do Rady ČT nevolili oni, ale poslanci, Dědečková označila za zbabělou. Domnívá se, že měli ekonomce vyjádřit podporu a zdůraznit, že je stále stejně hodna důvěry jako v době, kdy ji navrhli.

„Ty morální vlastnosti přece nezmizely jen proto, že na ni dnes útočí smečka zdivočelých šakalů, kteří by eventuálně mohli svou jedovatou slinou potřísnit i je. Každý z biskupů by měl Haně Lipovské věnovat denně část svých modliteb, protože se ocitla v něčem, co netušila ani ve svých nejhorších snech. Vím, o čem mluvím. A myslím na tuto drobounkou dívku každým dnem,“ podotkla.

K osobnosti Petra Dvořáka Dědečková uvedla, že byl a je špatný ředitel ČT.

„Na druhé straně jsem přesvědčena, že se jen těžce může najít lepší. Tato instituce je již natolik nedůvěryhodná, že ji nepomůže žádná změna ředitele. A je naprosto nemožné, aby tento stereotypem řízený vlak s výbušnou náloží skončil jinde než na smetišti dějin,“ zdůraznila.

I když od „obránců ČT“ lze často slyšet, že kupříkladu kritika zaměstnanců Wollnera, Fridrichové, Železného, Moravce a jiných je ve skutečnosti jen útok na nepohodlné, publicistka zaujímá opačný názor. Domnívá se, že je to především útok na neprofesionalitu a manipulaci.

„Výše jmenovaní lidé jsou symboly všech těchto nectností a divím se, že ostatní zaměstnanci ČT, kteří jsou ve svých profesích mnohdy skutečnými profesionály, si již dávno sami nesjednali pořádek. Tzv. obránci ČT jsou jen lidé ve střetu zájmů, protože jsou na ČT existenčně závislí, nebo politici, kteří se ze situace snaží vytřískat politický kapitál,“ poznamenala.