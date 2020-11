„Tak hlavně jestli to nebyl jelen terorista.“ Policisté z Jižních Čech řeší podivný případ a zároveň baví lidi

„Začalo to obyčejně. Během honu v obvodu lesní správy Horní Planá ztratil v lese svoji opakovací kulovnici ráže 22 Hornet. Tuto mimořádnou událost z pohledu zákona o zbraních a střelivu musí hlásit policistům. Občas se to stává, například střelec položí zbraň na střechu vozidla a odjede, policisté následně sepíší protokol a také vyhlásí pátrání po ztracené zbrani. Teď to však bylo jiné, myslivci se zbraní totiž utekl jelen,“ praví se ve zprávě.

Poznamenává se, že několik myslivců postupovalo lesem, v jednom okamžiku pes vyplašil jelena, který se zvedl a vyřítil se přímo proti myslivci.

„Proběhl kolem něho a parohem mu roztrhl levý rukáv bundy. Kulovnice, kterou měl myslivec zavěšenou, naštěstí bez nábojů a zásobníku, na levé ruce, se svezla jelenovi na paroží, a i s jelenem zmizela,“ pokračuje popis příběhu.

Podotýká se, že jelen stále se zavěšenou zbraní na paroží byl poté viděn asi o kilometr dále. Myslivci prohledali les, ale zbraň nenašli, takže jim nezbylo dělat nic jiného než všechno oznámit policistům.

Uživatelům Facebooku po přečtení této zprav smysl pro humor nechyběl.

„To se bude prodavač divit, až si přijde jelen pro střelivo,“ napsal Josef Barták.

„Až shodí paroží, zbraň se najde,“ uvedla Evinka Zambová.

„Zatknul bych jelena za neoprávněné ozbrojovaní, jo a ještě krádež,“ zareagoval Václav Klement.

„Já bych chtěla vidět, jak se tvářil policista, který hlášení sepisoval. Protože já bych se na jeho místě asi válela smíchy. Fandím jelenovi...je to borec,“ neskrývá své emoce Jitka Macečková.

„Tak hlavně jestli to nebyl jelen terorista,“ vyslovil se Martin Popílek.