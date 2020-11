Voják bytostně spojený s KSČ? Generál Petr Pavel se ohradil proti výroku Lipovské

V této souvislosti to od ekonomky schytal generál Petr Pavel.

„Jana Bobošíková nikdy nebyla členem Komunistické strany, a to ani KSČ, ani KSČM. Politici, kteří v KSČ byli a kariéru tam začali, jsou dnes naopak mnohdy prezentováni bezmála jako pilíře demokracie. Generál Pavel je brán řadou těch, kdo se hlásí k odkazu Václava Havla, jako pravý hrdina, jako muž na správném místně. Voják bytostně spojený s KSČ, voják Varšavské smlouvy. Vadí to? Nevadí to? A u Pavla Rychetského? Petra Pitharta? Vladimíra Dlouhého? Ano, Jana Bobošíková kandidovala za KSČM, čímž efektivně zamezila tomu, aby byl prezidentem zvolen americký občan Jan Švejnar,“ prohlásila ekonomka.

Tento výrok se generálu Pavlovi nelíbil. Na názor ekonomky zareagoval na Twitteru.

„Paní Lipovskou, ani to, co v životě dokázala, zdaleka neznám tak, abych o ní vyjadřoval jakékoliv soudy. Její vyjádření o mně ‚Voják bytostně spojený s KSČ´ mě však utvrzuje v tom, že s jejím bližším poznáním nemusím ztrácet čas,“ napsal na sociální síti.

„To děvče má pravdu“

Sledující na Twitteru reakci generála Pavla bez povšimnutí nenechali.

„Pro Vás je už každá aktivita jen ztráta času. Sám jste si to tak nastavil,“ poznamenala Jana Hanzlíková.

„Měl byste mlčet. A do KSČ jste vlezl prý ‚jen‘ kvůli kariéře, jak tvrdíte? Hele. To je ještě horší, než kdybyste tam byl z přesvědčení. Anebo to bylo jinak?“ stojí v poznámce od P.S: Pravda vyděsí.

„To děvče má pravdu, ani Vás nemusí znát, nic proti Vám nemám, ale třeba na prezidenta se opravdu nehodíte, na to máte velkou kaňku v životě, nejhorší jsou přeběhlíci,“ poznamenal Zdeněk Zamboch.

„Naopak, my bychom měli vědět, kdo se nám nenápadně cpe na Hrad. Lipovská je férová ženská, která nazývá věci pravými jmény a snaží se ČT, která dělala od spacákové revoluce hlásnou troubu a krmelec Havlistům, vyméct!“ vyslovil se k věci Jindřich Jindřich.

„Mám to chápat tak, že jste sice v KSČ byl, ale pouze za účelem jejího rozkladu zevnitř? Já vím, že kdo chtěl být v armádě (notabene u kontrášů), musel být ve straně, ale proč se tedy štětíte, když na to někdo poukáže?“ dotazuje se WatcherontheWa8.

„Pravda bolí no,“ konstatoval Petr Marek.

Paní Lipovskou, ani to, co v životě dokázala, zdaleka neznám tak, abych o ní vyjadřoval jakékoliv soudy. Její vyjádření o mně “Voják bytostně spojený s KSČ” mě však utvrzuje v tom, že s jejím bližším poznáním nemusím ztrácet čas. — Petr Pavel (@p61pavel) November 24, 2020

​„Ano, skutečně s jejím poznáváním nemusíte ztrácet čas. Lidé vás zcela správně zařadili mezi ‚charaktery‘ typu Telička, takže se ani nenamáhejte,“ napsala Žena Božena údajně s narážkou na bývalého českého komunistického diplomata Františka Těličku, který působil v kubánském oddělení velvyslanectví ČSSR ve Washingtonu a byl evidován jako spolupracovník StB.

Minulost, minulost...

Loni v prosinci se mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček na svém účtu na Facebooku pustil do minulosti generála a bývalého předsedy Vojenského výboru NATO Petra Pavla. Konkrétně narážel na jeho působení v KSČ.

Ve svém facebookovém komentáři dal mluvčí najevo, co si o celé věci myslí.

„‪Vlastně je to takový Milion chvilek pro KSČ. ‚Kpt. Pavel je třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými.´,“ stálo v jeho příspěvku, v němž citoval informace z článku na portálu echo24.cz.

Hradní mluvčí tak svým příspěvkem poukazoval na to, že Pavel, který přemýšlí o kandidatuře v dalších prezidentských volbách, v poslední době mlží o své minulosti.

Na portálu, z něhož čerpal i sám Ovčáček, bylo uvedeno, že generál nemlží jen o své minulosti v KSČ. Pokud jde o jeho členství v dané straně, to vysvětloval tím, že „chtěl režim reformovat zevnitř a že byl inspirován tehdejším sovětským vůdcem Michailem Gorbačovem a jeho perestrojkou“. Zajímavé však je, že Pavel o vstup do KSČ požádal již v době tuhé totality a před Gorbačovovým nástupem k moci.