Česká média informovala o cestě poradce prezidenta Zemana do Moskvy. Dukovany řešit nebude

Poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý se podle informací českých médií chystá v nejbližších dnech na cestu do Ruska. Z ruské strany na jeho návštěvě údajně pracují na nejvyšších místech.

Zpravodajské portály Respekt a Aktuálně píší, že Nejedlý jim svoji cestu do Ruska potvrdil. Aby se do země mohl i přes zavřené hranice kvůli koronaviru dostat, pracuje na jeho návštěvě prý ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová.

„Rozhodně nejedu řešit Dukovany a Rosatom, to nespadá do mé kompetence,“ cituje Aktuálně slova Nejedlého s tím, že ten prý detaily ohledně své cesty oznámí později, „jakmile dostane povolení“.

„Prozatím nevím, zda odcestuji. Čekám, zda dostanu povolení kvůli situaci s koronavirem. Schvaluje se to na úrovni ruské vicepremiérky,“ dodal Nejedlý.

Český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, podle Respektu, uvedl, že o cestě Nejedlého do Ruska nemá informace.

Babiš o Dukovanech

Předseda vlády Andrej Babiš před několika dny prohlásil, že tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany není zatím připravený. Podle názoru předsedy vlády také není dobré, aby se o tak velké otázce rozhodovalo několik měsíců před volbami.

„Jsem názoru, že o takto důležitém tendru by neměla vláda rozhodovat 10 měsíců před sněmovními volbami. Tendr zatím není připraven, probíhají konzultace s Evropskou komisí, která musí vše notifikovat, což je priorita, na které nyní pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu, notifikace bude trvat 1,5 roku,“ prohlásil Babiš.

Podle dosavadního plánu měla vláda premiéra Andreje Babiše vypsat výběrové řízení do konce roku. ČEZ by měl potom do konce roku 2022 vyhodnotit všechny možné dodavatele. Z nich bude stát nakonec vybírat vítěze.

K dostavbě Dukovan se v minulosti opakovaně vyjadřoval i prezident Miloš Zeman. Podle jeho názoru by se soutěže na dostavbu jaderné elektrárny měli zúčastnit všichni, kdo o to projeví zájem. A následně vybrat nejlepší nabídku. Postavil se tak proti některým bezpečnostním orgánům země, jež tvrdí, že z bezpečnostních důvodů by se soutěže o dostavbu jaderné elektrárny neměly některé státy zúčastňovat.

„Můj názor je dlouhodobě stále stejný. Nechť se do tendru přihlásí kdokoli a nechť tento tendr vyhraje ten, kdo nabídne jednak nejlepší cenu a jednak nejlepší technické parametry,“ uvedl prezident v nedávném rozhovoru pro česká média Zeman.