Největší hrozbu české energetické bezpečnosti nepředstavuje Rusko, ani Čína. Podle ředitele ČEZu je to něco jiného

Na začátku týdne premiér Andrej Babiš prohlásil, že tendr zatím není připravený a rozhodovat by o něm neměla vláda před volbami.

„Za skupinu ČEZ je výběrové řízení připravené. Do projektu vstupuje ČEZ, který má svoji roli podnikatelského subjektu, a vstupuje do něj stát. My máme smlouvy mezi státem a ČEZem, kde máme svoje práva a povinnosti, a stát má svoje,“ uvedl své stanovisko Daniel Beneš.

Slova předsedy vlády Beneš vnímá tak, že se jednalo především o způsob jednání s Evropskou komisí o schválení veřejné podpory.

Současně předseda představenstva ČEZu prohlásil, že se tato polostátní společnost projektu rozhodně nevzdává.

„My projekt budeme mít připravený a budeme reflektovat to, co si s politiky řekneme. My s nimi máme smlouvu a já bez souhlasu vlády České republiky nemůžu ten tendr spustit,“ zdůraznil s dovětkem, že politická debata o projektu nespadá do jeho role.

V rozhovoru nechybělo téma možné účasti Ruska a Číny v dukovanském tendru, což bezpečnostní složky považují za riziko. Opozice navrhla, aby tyto země, případně jejich společnosti, byly vyřazeny ze soutěže předem.

„My jsme v květnu dostali popsané bezpečnostní zájmy státu a ty jsme zapracovali do zadávací dokumentace. Jsem přesvědčený, že úplně. To nejdůležitější, co je v tom draftu, je, že ČEZ je povinen na základě požadavků státu vyloučit kteréhokoliv uchazeče z bezpečnostních důvodů ve kterékoliv fázi výběrového řízení,“ vysvětlil Beneš.

Podle Beneše je třeba pozvat všechny uchazeče

Generální ředitel ČEZu doplnil, že dotyčné instrukce mimo jiné zajišťují, že veškeré bezpečnostní systémy musejí být dodány ze země Evropské unie nebo NATO.

Zmíněné záruky mají za účel zaručit možnost provozu, modifikace a údržby elektrárny bez závislosti na zemi původního dodavatele.

Beneš se vyslovil proto, aby Rusko a Čína nebyly vyřazeny z tendru. Domnívá se, že je třeba zohlednit jak aspekty ekonomické, tak bezpečnostní a hledat mezi nimi konsenzus a kompromis.

„Já se snažím stát a vládu přesvědčit, že by bylo dobré naplnit oboje. Jinými slovy všechny uchazeče pozvat, nechat si od nich dát nabídku, abychom je dostali pod tlak, že jedině kompetitivní soutěž s dostatečným počtem nabídek vede k nízké ceně. A nízká cena elektrárny vede k nízké ceně elektřiny pro spotřebitele. Pak bych zohlednil bezpečnostní riziko, protože to můžeme udělat v každém momentu soutěže,“ zdůraznil.

V publikaci se poznamenává, že prezident Miloš Zeman prý sdílí stejný názor jako Beneš.

„Pokud vím, tak pan prezident si přeje, aby byla kompetitivní soutěž a vyhráli ti nejlepší. Myslím si, že má v tomhle stejný názor jako já. Když jsem se s ním o tom bavil, tak nikdy nelobboval za žádného uchazeče, pouze chtěl, aby byla kompetitivní soutěž,“ poznamenal generální ředitel ČEZu.

Co se týče cesty prezidentova poradce Martina Nejedlého do Ruska, o níž informovala některá média, Daniel Beneš nic neví.

„Nevím o té cestě, nemá s ČEZem nic společného,“ vyslovil se s tím, že schůzky představitelů státu se zájemci o dostavbu Dukovan jsou legitimní.

„Já za ČEZ se s nimi také scházím, protože to patří k tomu. Vysvětlit jim, že jsou zváni do soutěže, ať se tomu věnují,“ dodal.

Pokud jde o možný vliv pandemie na cenu dostavby elektrárny, podle Beneše k tomu nedojde a ČEZ ji jako investor stavby musí postavit v daném čase a dle harmonogramu.

V budoucnu bude cena elektřiny podle odborníka záviset na světové a evropské klimatické politice. Navíc jsou ve hře takové faktory jako nárůst cen emisních povolenek a směřování k uhlíkové neutralitě.

„Víte, co je největší hrozba české energetické bezpečnosti? Není to, že by jadernou elektrárnu postavili Rusové nebo Číňané, ale že bychom žádnou elektrárnu neměli,“ varoval.