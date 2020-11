Zahraniční politika na způsob Pirátů. Požádali Petříčka, aby kvůli cestě do RF odebral Nejedlému diplomatický pas

Důvodem je chystaná cesta Nejedlého do Moskvy, která straně zřejmě vadí.

„Je i v zájmu premiéra Andreje Babiše, aby tomu zatrhl tipec. Není možné, aby si tady KSČM a SPD tlačily ruskou cestu,“ uvedl politik na Twitteru.

Vyzývám ministra zahraničí @TPetricek, aby odebral Martinu Nejedlému diplomatický pas.

Pokus letět do Moskvy soukromým letadlem za peníze občanů a odmítnout sdělit, o čem se tam budou na nejvyšších místech bavit, považuji za skandální jednání.https://t.co/CyR4aOAxWj — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 25, 2020

​Připomeňme, že Zemanův poradce se podle zjištění médií chystá na konci týdne do Ruska.

Poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová si myslí, že by vláda také měla říci, zda bude pokračovat v tendru na Dukovany.

„Musí jasně říci, zda bude oslovovat Rusko a Čínu,“ zveřejnila názor, který sdílí i další opoziční strany.

Jak uvádí server iDnes, Lipavský uvedl, že již předložil dva pozměňovací návrhy, které by jasně zaručily, že by Dukovany nebyly budovány na ruských a čínských technologiích.

„Poslanci mají do zákona vložit jasné bezpečnostní záruky, kdo bude dodavatelem energie,“ poznamenal šéf lidovců Marian Jurečka.

Stojí za zmínku, že záměr Nejedlého nedává pokoj senátoru Pavlu Fischerovi, který napsal, že prezidentův poradce bez vědomí ministra zahraničí odletí na tajuplné jednání do Moskvy. Podle jeho slov je to vždycky podezřelá zpráva, a obzvlášť, když se řeší Dukovany.

Prezidentův „poradce“ bez vědomí ministra zahraničí odletí na tajuplné jednání do Moskvy. To je vždycky podezřelá zpráva, a obzvlášť, když se řeší Dukovany. Paralelní zahraniční politika státu v čele s lobbisty a pozoruhodnými existencemi pod patronátem Hradu pokračuje. — Pavel Fischer (@PavelFischer) November 25, 2020

​Cesta Nejedlého poněkud vzrušila i europoslance a předsedu pražského TOP 09 Jiřího Pospíšila.

Co bude pan Nejedlý v Rusku asi řešit? 🤔 pic.twitter.com/g37rn0J0Hg — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) November 25, 2020

​Dříve premiér Andreje Babiš prohlásil, že tendr na stavbu plánovaného nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany není ještě připraven.

„Chceme předložit tu situaci na schválení stálému výboru pro jadernou energetiku. Probrat to s ostatními stranami, aby se na tom všichni shodli. Proto si myslím, že je to v té situaci, kde není co rozhodovat,“ řekl v pondělí po jednání vlády Babiš.