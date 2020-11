Petříček má nové informace o cestě Nejedlého do Ruska: Poradce prezidenta ČR prý nebude řešit vládní agendu

Nedávno se objevily informace o tom, že by poradce prezidenta ČR Martin Nejedlý měl brzy odcestovat do Ruska. Tak se i stalo a Nejedlý na místo odletěl ve čtvrtek. Nyní se k věci vyjádřil český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který byl prý ujištěn, že poradce nebude v RF řešit otázky spadající do působnosti vlády, včetně mezivládních konzultací.