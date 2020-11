Babiš ke kritice opatření: Opozice všeho zneužívá ke své prezentaci, já jsem ale udělal jenom jednu chybu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Právo vyslovil svůj názor na to, zda již přišel správný čas na rozvolňování protiepidemiologických opatření. Řekl totiž, že na základě své srpnové zkušenosti již ví, že je k této otázce nyní potřeba přistupovat velice opatrně. Co se týče kritiky samotných opatření, považuje ji za zcela neopodstatněnou.

V neděli bude vláda rozhodovat o uvolnění opatření a zatím není zcela jasné, jak to dopadne, neboť ministr vnitra Jan Hamáček je spíše proti, zatímco ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček je spíše pro. Podle Andreje Babiše je však jasné, že bychom měli být opatrní, protože čísla jsou stále ještě vysoká.

„Pokud jde o pana Havlíčka, tak mu rozumím, ve vládě musí ekonomickými argumenty vyvažovat požadavky zdravotníků. Nedivím se, že je pod tlakem, když dostává tisíce zpráv a denně řeší existenční problémy stovek podnikatelů,“ dodal

Následně však upozornil, že poslední slovo o rozvolňování bude mít v každém případě jen ministr zdravotnictví Jan Blatný. Nicméně, z toho, co mu ministr řekl, je třeba raději ponechat naději, že Vánoce budou jako vždy.

„Když čísla nebudou dobrá, tak obchody otevřené nebudou. Nemůžeme si dovolit riskovat třetí vlnu. Když ale budu vycházet z toho, co mi řekl pan Blatný, tak do Vánoc se dostaneme na stupeň 3, ale lepší to asi nebude. Tedy obchody otevřou jen za přísných opatření,“ podotkl Babiš.

Opatření jsou ale podle poznámky novináře často kritizována za to, že nejsou prý logická, vzhledem k tomu, že například fungují obchody se střelivem, a ne s obuví, nebo otevřené zůstaly velké obchody a ne ty malé, a počty lidí se tam na rozdíl od MHD regulují.

Babiš k tomu poznamenal, že není epidemiolog a o těchto věcech nerozhoduje. Doplnil však, že opatření se podle něj příliš neliší o těch, co byly za první vlny. „Nezavírali jsme obchody podle velikosti, ale sortimentu. Ano, nejvíce jsou vidět hypermarkety, ale otevřené jsou rovněž tisíce malých potravin, pekáren, lahůdek, uzenářství nebo vesnických koloniálů,“ zdůraznil.

„To jen opozice všeho zneužívá ke své prezentaci a stále se ptá, proč tyto obchody jsou otevřené, a tyto ne a proč je to nastaveno tak a ne jinak. Opatření, která děláme, jsou stejná jako třeba v Rakousku,“ tvrdí Babiš.

Některé restaurace se však už začínají bouřit a plánují i navzdory omezením otevírat.

„Co na to říct? Porušují zákon. Vláda se snaží ochránit životy, a pokud tu budeme mít anarchii, tak tu máme třetí vlnu a tu si prostě nemůžeme dovolit. Máme předvídatelný systém PES a v neděli ministerstvo zdravotnictví řekne, jak to bude dál,“ poznamenal Babiš.

Navíc je podle něj těžké něco udělat s tím, aby čísla klesaly rychleji, neboť mobilita je poměrně vysoká, zatímco ochota dodržovat opatření nízká, a lidé se dokonce nechtějí nechat testovat nebo jim to znemožňují zaměstnavatelé.

„Proto chceme nejdřív dát možnost učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům se zdarma otestovat antigenními testy a od 18. prosince to umožnit i ostatním lidem, aby měli jistotu před Vánoci, kdy se budou setkávat třeba se svými starými rodiči,“ oznámil vládní plány premiér s tím, že není to plošné testování, ale jde o dobrovolnou věc, která bude zdarma.

Pokles preferencí ANO

V rozhovoru kromě toho přišla řeč také na to, jak koronovirová situace ovlivnila vztah voličů k hnutí ANO.

„Měli jsme smůlu, že přišel covid, ale to je život. Jinak by nám preference neklesaly, protože si myslím, že máme dobré výsledky. Snižovali jsme dluh, zvedáme platy a důchody, investujeme, pohnuli jsme s výstavbou dálnic, plníme programové prohlášení vlády, máme nejnižší nezaměstnanost,“ poznamenal Babiš.

Co se týče jeho osobní práce během krizového období, myslí si, že udělal jenom jednu chybu.

„Jediná chyba, co jsem udělal, byla, že jsem uvěřil expertům na zdravotnictví v srpnu, kdy říkali, že virus slábne, a já to bral jako hotovou věc. Proto jsem teď velice opatrný,“ vysvětlil český premiér Andrej Babiš.