Blatný shrnul první výsledky měsíce působení ve funkci ministra zdravotnictví: Vnesli jsme do boje s covidem-19 řád

Zítra, v neděli 29. listopadu, uplyne přesně měsíc od nástupu Jana Blatného do funkce šéfa českého ministerstva zdravotnictví. Co se mu podařilo během této doby realizovat a co naopak nestihl? V rozhovoru pro ČTK Blatný uvedl, co považuje za svůj největší úspěch a co má ještě v plánu udělat.