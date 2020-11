Česko hlásí nejnižší sobotní nárůst případů covidu od začátku října, vláda bude jednat o rozvolnění opatření

Aktuálně nakažených novým koronavirem je 68 268 lidí. U přibližně sedmi procent z nich si zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci.

Od začátku epidemie se v ČR novým typem koronaviru nakazilo 518 649 lidí. Téměř 85 procent z nich se už z nemoci uzdravilo.

Denní počty úmrtí lidí s prokázaným koronavirem stále neklesají pod 100 případů za den. V pátek zemřelo 103 lidí, v sobotu zatím do statistik přibylo 21 úmrtí. Celkový počet zemřelých v ČR od propuknutí infekce přesáhl 8000.

Vláda zváží zmírnění omezení v republice kvůli koronaviru

Skóre v protiepidemickém systému PES se pro celou ČR už od pondělí drží na 57 bodech ze sta. Došlo tím ke splnění podmínky o možném přesunu země ze 4. do 3. stupně. Právě to by znamenalo významné rozvolnění. Kromě toho, že by se mohly otevřít všechny obchody, by také skončil zákaz nočního vycházení.

O otevření obchodů, restaurací i služeb dnes budou jednat ministři.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v sobotu po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech řekl, že vláda rozhodne na základě údajů, které bude mít v neděli ráno za posledních sedm dnů. Zmírnění opatření je možné vždy až po sedmi dnech, kdy se skóre drží na nižší úrovni. I kdyby vláda o uvolnění rozhodla, opatření by dál byla plošná pro celou zemi.

„Shodli jsme se na tom, že je třeba postupovat systematicky a systémově, že není správné provádět zásadní změny oproti strategii, kterou jsme si společně vytýčili, a že chceme nadále postupovat tak, abychom mohli jít směrem k dalšímu rozvolňování v době, kdy to bude bezpečné a kdy by to rozvolňování, jakmile k němu dojde, nemuselo být následováno dalšími restriktivními opatřeními,“ řekl Blatný po jednání s prezidentem.

„Když čísla nebudou dobrá, tak obchody otevřené nebudou. Nemůžeme si dovolit riskovat třetí vlnu,“ řekl premiér Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo. „Bohužel čísla neklesají tak rychle, což je dáno poměrně vysokou mobilitou, ochotou dodržovat opatření i tím, že lidé se nechtějí nechat testovat nebo jim to znemožňují zaměstnavatelé,“ uvedl Babiš.

Členové vlády se ale před klíčovým jednáním vyjadřovali opatrně, protože mezi jednotlivými kraji jsou rozdíly: zatímco Praha má skóre 42, hned čtyři kraje - Královéhradecký, Jihočeský, Vysočina a Zlínský - naopak 67. Skóre nad 62 mají Pardubický i Olomoucký kraj. Tedy celkem šest krajů nesplňuje kritéria, aby se podle skóre vešly do třetího stupně.

Skeptický je k rozvolňování i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Učitelé se mohou nechat testovat od 4. prosince

Už příští týden má začít dobrovolné testování všech učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by se mohlo testování v případě, že by se ho zúčastnili všichni, týkat asi 200 tisíc lidí a přišlo by maximálně na 70 milionů korun. Poté by se měl dobrovolně nechat testovat od 18. prosince zbytek populace. Testování bude zdarma.

„Testování učitelů by mělo začít 4. prosince a bylo nabídnuto všem pedagogům. Bude to pilotní projekt k plošnému testování, které bude před Vánoci nabídnuto všem občanům,“ řekl Blatný.