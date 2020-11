Imunologové a odborníci o rozvolňování: To, co vláda činí, činí dobře

I když ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zpočátku opakovaně hlásal, že je optimistou, co se týče otevírání obchodů od pondělí. Nicméně, jeho představy nebyly naplněny, jelikož se vláda jednomyslně rozhodla, že všechny obchody, restaurace a provozovny služeb otevře až ve čtvrtek 3. prosince. A právě za tento opatrnější krok ji odborníci chválí. Shodli se na tom například imunolog Václav Hořejší, epidemiolog IKEM Petr Smejkal a imunolog Vojtěch Thon. Podle nich to, co vláda činí, činí dobře.

„Já si myslím, že to je správně v zásadě, protože to respektuje ta pravidla, která se stanovila v systému PES,“ nechal se slyšet Hořejší.

„Je obecně lepší, pokud jsme na vážkách, tak být trochu přísnější,“ řekl Smejkal s tím, že vláda opatrnější je, což je dobře.

Smejkal navíc doplnil, že se nyní epidemická situace vcelku významně liší mezi některými kraji. Proto je nutnémít se na pozoru.

Pokud jde o Thona, ten k opatřením uvedl, že je rozvolňovat lze, ale vyžaduje to od lidí, aby se chovali zodpovědně a aby dodržovali hygienické návyky, jako je mytí rukou.

Testování bude zásadní

Smejkal si navíc myslí, že „zásadní bude testovat“. Právě to by totiž Česku pomohlo najít superpřenašeče a poslat je na patřičnou dobu do karantény.

„Je to síto, které nám zachytí ty nejinfekčnější jedince v populaci. My přitom dobře víme, že i tito největší superpřenašeči mohou být bezpříznakoví,“ varoval a zmínil, že pokud bychom tyto jedince izolovali, pak se můžeme vyhnout dalšímu přísnému lockdownu.

Sám by si přitom přál, aby bylo plošné dobrovolné testování antigenními testy zahájeno již dávno. Proto nyní apeluje na vládu, aby toto testování patřičně zpropagovala. Zde ale Hořejší pochybuje o tom, že se lidé nechají testovat dobrovolně.

„Já si umím představit, že si lidé řeknou – ‚já tam nepůjdu, protože by se ještě mohlo ukázat, že jsem pozitivní, a ještě by to odnesli ti moji známí, tak já tam radši nepůjdu‘. To je jako kdyby ministr dopravy žádali lidi, aby dobrovolně dodržovali dopravní předpisy a jezdili v obci 50, ale někdo si řekne, ‚já budu klidně jezdit 70‘. Já opravdu nechápu, proč to přeháníme s tou svobodou,“ pozastavil se nad věcí Hořejší.

Uvolňování opatření v Česku

„Vláda jednohlasně rozhodla, že Česká republika přejde ze stupně číslo 4 do stupně číslo 3. Datum bude ve čtvrtek příštího týdne,“ prohlásil český ministr zdravotnictví Jan Blatný na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády.

Nehledě na otevření všech obchodů, a to včetně těch v nákupních centrech, jejich provoz bude podmíněn dodržováním epidemiologických opatření. Jak prohlásil ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, v obchodech se musí dodržovat pravidlo jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Mezi jednotlivými zákazníky přitom má být rozestup minimálně dva metry.

Řada omezení bude platit i pro provoz restaurací. Otevřeno mohou mít pouze od 6 do 22 hodin, přitom u jednoho stolu budou moci sedět maximálně čtyři návštěvníci, celková obsazenost restaurace by neměla přesahovat 50 procent celkové kapacity.

Zaměstnanci v oblasti poskytování služeb budou muset používat roušku či respirátor. Stejně jako v případě obchodů musí být dodržováno pravidlo jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních.

Havlíček se vyjádřil i na téma vánočních trhů. Sdělil, že jejich pořádání zakázáno nebude, ale jejich organizování nedoporučuje. Každopádně bude platit zákaz konzumace na místě.