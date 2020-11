Přijede Putin do Prahy? Nejedlý v Moskvě předal ruskému prezidentovi Zemanovo pozvání

Poradce českého prezidenta Miloše Zemana, Martin Nejedlý, zavítal minulý čtvrtek do Ruska. Cesta se měla uskutečnit z pověření hlavy státu a v hlavním městě Ruska se měl Nejedlý setkat se spolupracovníky tamního prezidenta Vladimira Putina. Nyní se dotyčný vrátil zpět do ČR a vyšlo najevo, o čem a s kým v zahraničí jednal.

Nejedlý sice po svém návratu nesdělil všechny podrobnosti ke schůzce, ale prozradil, že jednal s jedním z hlavních Putinových poradců. Konkrétně se sešel se zahraničně politickým poradcem prezidenta Putina Jurijem Ušakovem. Ušakov a Nejedlý se již delší dobu dobře znají. Zmiňme, že Zemanův poradce prezidenta za ním vyrazil už v roce 2017, kdy měl odjet do Ruska soukromě a zúčastnit se jeho sedmdesátých narozenin.

„Hlavní téma jednání se zástupcem administrativy prezidenta Ruské federace bylo příprava setkání obou prezidentů, které mělo proběhnout v květnu letošního roku a muselo být zrušeno,“ řekl český ministr.

Díky záznamu setkání, který vznikl zpětně na Pražském hradě, a to na základě Nejedlého prohlášení po jeho návratu do ČR, je jasné, že hlavním tématem jednání byla příprava setkání obou prezidentů. Tento záznam vytvořil již v neděli šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák a následně jej zaslal českému ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi. Ten to potvrdil.

Za zmínku stojí i to, že se schůzky nezúčastnil žádný český diplomat, a tak zápis z ní vznikl až později. Na místě jej neměl kdo sepsat.

Pochvaly pro českého prezidenta

Ze záznamu také vyplývá, že Ušakov podle Nejedlého velmi chválil českého prezidenta Zemana.

„Jurij Ušakov konstatoval, že ruská strana, jakož i osobně ruský prezident, dlouhodobě oceňuje konstruktivní přístup prezidenta Zemana obecně k česko-ruským vztahům. Ruský prezident je připraven i nadále zachovat živou česko-ruskou relaci na úrovni prezidentů,“ citoval Ušakovova slova Nejedlý.

Dále měl Nejedlý podotknout, že Zeman je pro vztahy s východní mocností klíčový. „Martin Nejedlý a Jurij Ušakov se následně shodli na tom, že jsme se bohužel dostali do situace, kdy prezidentská úroveň je posledním funkčním oficiálním komunikačním kanálem mezi oběma zeměmi,“ stojí v třístránkovém dokumentu.

„Jurij Ušakov odvětil, že ruská strana si pozvání váží a bude s ním dále pracovat. Vzhledem k současné situaci zejména kvůli koronaviru, ale také mezinárodnímu vývoji, je jakékoliv plánování stále obtížné,“ dodává se.

V něm se také píše, žeměl do Ruska přijet i proto, aby v ruštině tlumočil opakované Zemanovo pozvání pro Putina do Prahy.

Nejedlý se však měl s Ušakovem shodnout na tom, že „obě strany mají zájem ve střednědobém horizontu setkání prezidentů uskutečnit“ a že „prezidentská úroveň je pro prohlubování vzájemných vztahů klíčová“.

Zase ten Koněv...

Během jednání přišla řeč i na odstranění sochy maršála I. S. Koněva v Praze. V souvislosti s tím Ušakov „zdůraznil, že pro ruskou stranu se jedná - vzhledem k válečným zkušenostem - o velmi důležité, niterné téma“. Právě tento krok ze strany Prahy totiž narušil rusko-české vztahy.

Kromě toho měl Nejedlý s ruským zástupcem jednat také o obchodní spolupráci, kterou oslabil koronavirus.

„I z tohoto důvodu má ČR zájem na tom, aby se uskutečnilo co nejdříve zasedání Česko-ruské mezivládní komise pro obchodní, hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci, která měla jednat už letos,“ stojí v záznamu.

Naopak témata, o kterých Nejedlý nemluvil, mají zahrnovat například dostavbu Dukovan a tendr s ní spojený.