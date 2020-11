Šichtařová nešetřila kritikou o Pirátech: Jejich nápady jsou strašákem od začátku. Jsou to „kolektivisté jak řemen“

Česká ekonomka a blogerka Markéta Šichtařová se v rozhovoru pro Parlamentní listy vyslovila k České pirátské straně. Konkrétně se vyjádřila k některým jejich názorům, a to nejen v ekonomické oblasti. I tak ale podle ní obecně platí, že jsou tyto jejich návrhy strašákem. Stejně tak Piráty označila za „kolektivisty jak řemen“. Proč?

Šichtařová poskytla danému portálu velmi obsáhlý rozhovor, v němž se dotkla mnohých témat. Jedním z nich bylo i to, že poslanci nedávno schválili daňový balíček, se kterým je však zřejmě málokdo spokojený.

Řeč přišla zejména na to, že premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová se obávají toho, že by v balíčku zůstal pirátský návrh na zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24 800 na 34 125 Kč. Tato změna by totiž v souhrnu s těmi ostatními připravilo veřejné rozpočty v příštím roce o 130 miliard. A mezitím s další návrhy přichází nejen Piráti, ale i ODS či ČSSD

Ekonomka se tedy pokusila zamyslet nad tím, jak se z této situace, odstartované pokusem zrušit superhrubou mzdu, dostat. Její odpověď však mnohé asi nepotěší.

„Nemyslím, že se z té šlamastyky v dalších letech dostaneme. U nás v podstatě neexistuje žádná funkční opozice, která by měla ucelenou představu, nějaký filozofický koncept. Do aktuálního populistického stavu dostal svět rozpad filozofie, jen ucelená filozofie svět zase může vyvést na nějakou přímou cestu. Jenomže aktuální politici – míněno včetně poslanců – žádnou filozofii nemají,“ řekla hned úvodem.

Dotyční jsou totiž podle ní schopni „v jediné větě zmatlat dohromady slova jako „rovnost“ a „spravedlnost“, což jsou výrazy, které jsou vůči sobě v protikladu“.

„Poslanci jsou ale schopni vyžadovat „rovné“ a současně „spravedlivé“ daně. To už mohou rovnou chtít vynucovat suchý déšť. Proto namísto nějakého uceleného konceptu k jakémukoliv daňovému balíčku přilepují jen nekoncepční přílepky. S takovou se samozřejmě můžeme s funkční podobou daní rozloučit,“ uvádí.

„Buďme rádi za nižší daně, dojem samozřejmě silně kazí rozvrat veřejných financí, který se nám ve zlém vrátí. Ale když už zlo, volím to menší. Tedy rozvrácené finance a nižší daně, než rozvrácené finance a vysoké daně,“ podotkla.

Dodává přitom, že ani po volbách to nebude lepší. A jak by to tedy viděla ona sama?

V souvislosti se schváleným daňovým balíčkem přišla řeč i na zdanění prodeje akcií ve výši 20 milionu korun a více, které jsou v držení déle než tři roky. A právě to byl návrh pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, která byl měl mít dopad i na podnikatele… Vypadá to sice, že senátoři ODS podpoří pozměňovací návrh, který pomůže tuto daň zrušit, i tak jsou ale pirátské návrhy v ekonomické oblasti jakousi obavou. A svůj názor na to má i ekonomka.

„Pirátské návrhy nejen v ekonomické oblasti byly strašákem od začátku existence Pirátské strany, jenom piráti nebyli tak silní, aby jejich nápadům veřejnost věnovala dost pozornosti a uvědomovala si, že piráti jsou kolektivisti jak řemen. Jediná změna je teď v tom, že jak sílí, jejich nápadům je věnována větší pozornost,“ myslí si.

V této souvislosti Šichtařová rovněž poznamenává, že 40 let kolektivistických experimentů českým zemím bohatě stačilo a že dosud jsme nedokázali Německo dohnat. Zdůrazňuje přitom, že pokud si Německo samo sobě nějakou „diletantskou ekonomickou sebedestrukcí“ samo „neublíží“, tak ho v horizontu lidského života nejspíše ani nedoženeme.

„To se nám těch 40 let pěkně vyplatilo. Takže díky, další kolektivistické experimenty bychom si mohli odpustit,“ doplňuje a varuje: „Lidé si neuvědomují, že pirátské návrhy jsou vlastně tažením proti existenci soukromého vlastnictví. Mají pocit, že daň na prodej akcií se týká nějakých „ošklivých, zlých burzovních spekulantů“. Vůbec jim nedochází, že je to vlastně trest za vybudování soukromého vlastnictví, firmy, která dávala práci dalším lidem. Je to trest za schopnost. Krádež soukromého vlastnictví. V podstatě forma jeho zestátnění,“ uzavírá dané téma ekonomka.

Zmiňme, že v rozhovoru se řeč stočila také na jednání o rozpočtu EU, vakcínu proti koronaviru a mnohé další.