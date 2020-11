„Ignorantské, odpudivé a neprofesionální.“ ČT nás hrubým způsobem poškozuje, zuří Štěpánek

Česká televize nadržuje demokratickému bloku na úkor Trikolóry, tvrdí její člen Petr Štěpánek. Podle něj mají opoziční strany se stejnými volebními preferencemi nepoměrný prostor na televizní obrazovce. Politik je tak přesvědčen, že to porušuje principy, kterými se má řídit veřejnoprávní médium.

Ani ne za rok se budou konat volby do Poslanecké sněmovny a mnoho současný stran se podle průzkumů pohybuje na hranici pěti procent, která je nutná pro vstup do Dolní komory Parlamentu ČR. Právě proto je klíčové, aby všechny politické subjekty měly srovnatelný prostor pro prezentaci svého politického programu.

„Jak si v tomto ohledu vede Česká televize?“ ptá se Štěpánek a záhy dodává: „Odpověď je jednoduchá. Dost mizerně.“

Štěpánek se odvolává na listopadový průzkum preferencí od společnosti Phoenix research, podle které má Trikolóra 4,1 %. Přibližně stejné preference mají i STAN (4,7 %), ČSSD (5,1 %), KDU-ČSL (5,2 %) nebo KSČM (4 %). Naproti tomu TOP 09 by volilo pouze 2,1 % dotázaných.

Jenže právě o takzvaných demokratických stranách média informují mnohem více než například o Trikolóře, tvrdí Štěpánek. Další mediální pozornosti se jim dostává díky vytváření koalic před sněmovními volbami. K Pirátům se může přidat STAN, zatímco TOP 09 a lidovci spojili své síly s ODS.

„Zatímco zástupci STAN prakticky neslezou z obrazovky, neboť informování o peripetiích vzniku koalice Pirátů a Starostů je takřka kontinuální a už chybí snad jen pravidelné informace, co měl pan Bartoš k obědu a pan Rakušan k večeři, protagonisty Trikolóry, jež má obdobné preference jako STAN, na veřejnoprávní obrazovce prakticky nezahlédneme, natož abychom měli možnost seznámit se s jejich programovými prioritami,“ vyčítá Štěpánek České televizi.

„Úplně do nebe volající je pak tradiční českotelevizní nadstřelování prezentace dnes již zcela podměrečné TOP 09, tedy subjektu, který se pomalu blíží klinické smrti, což se snaží odvrátit chystanou koalicí nejen s ODS, nýbrž i znovupadnutím si do náruče s lidovci, od kterých se duchovní otec Topky Kalousek kdysi štítivě odtrhnul,“ dodává člen Trikolóry.

„Jedno je ale jisté už teď. Česká televize hrubým způsobem poškozuje Trikolóru. Je to ignorantské, odpudivé a neprofesionální,“ ukončil svou filipiku proti veřejnoprávní televizi.

V tomto kontextu ho zaujalo, zda vysílací prostor těchto menších opozičních stran budou dostávat jako jeden volební subjekt.

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat na podzim příštího roku. Podle zmiňovaného průzkumu společnosti Phoenix research by nejvíce hlasů získalo hnutí ANO (25,3 %). Na druhém místě jsou Piráti s 14,3 %. Občanští demokraté mají 10,1 % a následuje hnutí SPD s 8,4 %. Až 11,5 % dotázaných ale zatím neví, koho by volilo.