Šíření případů covidu-19 opět zpomalilo. V pondělí přibylo 3 572 nakažených

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 27 419 lidí, což je o 4 734 případů méně než v týdnu od 16. do 22. listopadu. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 4. listopadu, kdy testy odhalily 15 727 nových případů covidu-19 za jediný den.

V pondělí přibylo 3 572 nakažených, což je o 808 případů méně než minulý týden. Již přes tři týdny denní přírůstky nakažených v ČR klesají, minulý týden byl nejvyšší nárůst v úterý (5 861 případů).

Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 523 298 lidí, z toho se 451 607 nakažených vyléčilo . Nemocí aktuálně trpí 63 396 nakažených, z nichž se 4 504 pacientů nachází v nemocnicích, 656 z nich je ve vážném stavu.

Rizikové skóre zůstalo na 57 bodech, osmý den se tak drží ve třetím z pěti stupňů pohotovosti.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 8 295 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 256 mrtvých. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 788 nakažených, tato statistika se ještě může měnit, jelikož ministerstvo data upravuje.

V Česku je covid-19 aktuálně nejvíce rozšířený na Havlíčkobrodsku, kde za poslední týden bylo na 100 tisíc lidí zaznamenáno 573 nakažených.

Po několika týdnech výuky na dálku se včera většina žáků základních škol vrátila do lavic. Prezenční výuka včera začala i pro děti z víceletých gymnázií. Již dříve se do školy vrátili prvňáci a druháci, včera se k nim přidal zbytek prvního stupně a deváťáci. Šesté až osmé třídy se budou střídat v prezenční a distanční výuce. Střídavá výuka se týká také žáků na nižším stupni víceletých gymnáziích.

Imunologové a odborníci o rozvolňování

Vláda v neděli rozhodla o rozvolňování opatření proti koronaviru. V souvislosti s tím se začínají ozývat různé názory na tento krok, přičemž mnozí odborníci kabinet za tento opatrný postup chválí. K věci se nyní vyslovilo také několik českých imunologů, kteří současné jednání vlády chválí a uvádí, že někdy je lepší být trochu přísnější.

I když ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zpočátku opakovaně hlásal, že je optimistou, co se týče otevírání obchodů od pondělí. Nicméně jeho představy nebyly naplněny, jelikož se vláda jednomyslně rozhodla, že všechny obchody, restaurace a provozovny služeb otevře až ve čtvrtek 3. prosince. A právě za tento opatrnější krok ji odborníci chválí. Shodli se na tom například imunolog Václav Hořejší, epidemiolog IKEM Petr Smejkal a imunolog Vojtěch Thon. Podle nich to, co vláda činí, činí dobře.

Smejkal uvedl, že se nyní epidemická situace vcelku významně liší mezi některými kraji. Proto je nutné mít se na pozoru.

Pokud jde o Thona, ten k opatřením uvedl, že je rozvolňovat lze, ale vyžaduje to od lidí, aby se chovali zodpovědně a aby dodržovali hygienické návyky, jako je mytí rukou.