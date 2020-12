Prezident Zeman se rozhodl, že bude vetovat daňový balíček, který kromě jiného ruší superhrubou mzdu

Podle Ovčáčkových slov přijal dnes prezident na Hradě ministryni financí Alenu Schillerovou. „Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Hradě ministryni financí Alenu Schillerovou. Oznámil jí, že se rozhodl vetovat daňový balíček, a to především z důvodu zvýšení daňové slevy na poplatníka, která podle názoru prezidenta republiky výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu,“ napsal.

Kromě toho uvedl, že je nespokojen, že navzdory dohodě nebyla v zákoně o dani z příjmů explicitně uvedena doba platnosti tohoto zákona.

​Připomeňme, že Poslanecká Sněmovna schválila v daňovém balíčku zrušení superhrubé mzdy a také zavedení daně z příjmu na 15 a 23 procent, stejně tak i zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34 125 korun.

„Dohromady je to na veřejném rozpočtu 135 miliard korun. Říkám upřímně, že to je docela rána. Určitě to pomůže lidem, ale pro budoucí vládu to bude znamenat zcela legitimní debatu o změně daňového mixu,“ uvedla tehdy Schillerová.

Premiér Babiš poté navrhl senátorům, aby došlo při projednávání balíčku ke zrušení slevy na poplatníka. Kromě toho navrhl i nově kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami ročně, po dobu dvou let. Poslanci také schválili snížení spotřební daně z nafty o korunu na litr, u benzinu daň zůstává stejná.

Naopak se nemění žádná ze sazeb zdanění hazardu, spotřební daně z tabákových výrobků však v příštím roce porostou rychleji, než vláda navrhovala.

Nižší daně v příštím roce

Na dnešní tiskové konferenci uvedl předseda ODS Petr Fiala, že jeho strana bude i nadále usilovat o to, aby měli lidé počínaje příštím rokem nižší daně.

„Jde nám také o to, aby v té dohodě byly kompenzace pro obce a kraje. A samozřejmě sleva na poplatníka by měla být podle dosavadních jednání nižší. Jsme přesvědčeni, že dosáhneme rozumné dohody,“ sdělil.

V neposlední řadě zmiňme, že ministryně financí uvedla, že jakékoliv zvýšení sazby daně z příjmu nad 15 procent by znamenalo, že by došlo ke zvýšení daní živnostníkům. Co se týče fyzických osob samostatně výdělečně činných, tam představuje daň z příjmu 15 procent a počítá se ze základu daně.