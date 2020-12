Babiš chce prodloužit nouzový stav o měsíc. „Jediné řešení je vakcína,“ míní

V pořadu premiér uvedl, že virus v zemi stále řádí a včerejší čísla jej vůbec nepotěšila. Počty nakažených označil za „vysoké“.

„Jediné řešení je vakcína. Takže my budeme žádat o prodloužení o 30 dnů,“ řekl s tím, že pokud by dolní komora s prodloužením souhlasila, nouzový stav by trval do 11. ledna příštího roku.

Nutno podotknout, že již zítra, tedy ve čtvrtek, dojde k přesunu do třetího stupně v systému PES. To znamená, že dojde k otevření restaurací či všech obchodů. „Ten základ je v tom, že se ruší zákaz vycházení, otevírají se všechny obchody bez ohledu na sortiment. Ale platí to pravidlo, že je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. V restauracích budou čtyři lidé u jednoho stolu,“ vysvětlil.

Konstatoval, že je z vývoje situace „lehce nervózní“. Zmínil i smutnou statistiku z hlediska úmrtí. Podle jeho slov má Česko nejvyšší počet lidí za 10 let, kteří zemřeli.

„Buďme opatrní. Já bych byl nerad, kdyby se před Vánoci ještě něco změnilo. Držme si palce a buďme skutečně disciplinovaní,“ vyzval.

Pár slov uvedl i k očkování proti covidu-19. Zdůraznil, že bude dobrovolné a bude zdarma. On sám však zatím neví, zda by očkování podstoupil. Vysvětlil, že počká na názor lékaře, jelikož 51 let nemá slezinu, tedy hlavní imunitní orgán. Pokud by to však bylo možné, očkovat by se nechal.

Covid-19 v ČR

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 27 419 lidí, což je o 4 734 případů méně než v týdnu od 16. do 22. listopadu. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 4. listopadu, kdy testy odhalily 15 727 nových případů covidu-19 za jediný den.

V úterý přibylo 5 176 nakažených, což je o 685 případů méně než minulý týden. Již přes tři týdny denní přírůstky nakažených v ČR klesají, minulý týden byl nejvyšší nárůst v úterý (5 861 případů).

Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 528 474 lidí, z toho se 455 177 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 64 890 nakažených, z nichž se 4 741 pacientů nachází v nemocnicích, 675 z nich je ve vážném stavu.

Rizikové skóre zůstalo na 57 bodech, devátý den se tak drží ve třetím z pěti stupňů pohotovosti.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 8 407 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 256 mrtvých. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 805 nakažených, tato statistika se ještě může měnit, jelikož ministerstvo data upravuje.

Po několika týdnech výuky na dálku se v pondělí většina žáků základních škol vrátila do lavic. Prezenční výuka začala i pro děti z víceletých gymnázií. Již dříve se do školy vrátili prvňáci a druháci, v pondělí se k nim přidal zbytek prvního stupně a deváťáci. Šesté až osmé třídy se budou střídat v prezenční a distanční výuce. Střídavá výuka se týká také žáků na nižším stupni víceletých gymnázií.