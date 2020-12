Zase katastrofa? Došlo k dalšímu úniku neznámé látky do Bečvy a úhynu ryb. Vyrazil tam i ministr Brabec

ČTK s odkazem na mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radku Nastoupilovou informuje o uniku neznámé látky do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince. Na místo odjel ministr životního prostředí Richard Brabec a inspektoři z oblastních inspektorátů z Brna a Olomouce.

Byl nahlášen úhyn ryb, avšak pouze v jednotkách kusů. Dotyčný případ potvrdili i hasiči.

„Pod juřinským mostem došlo k úniku neznámé hustější bezbarvé látky. Na místě jsou hasiči ze stanice Valašské Meziříčí, jel tam i chemik ze stanice Zlín. Společně se zástupci chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm odebírají na místě vzorky. Provádíme i měření Ramanovým spektrometrem. Nachází se tam i nějaké mrtvé ryby,“ sdělila ČTK mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Dodala, že pěna na hladině řeky v současné době není.

Valašské Meziříčí sdělilo, že látka do řeky unikla z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm.

Pro lidi toto město vydalo doporučení, aby až do odvolání nevstupovali do řeky, nekoupali zvířata a neodebírali vodu od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky.

Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka na místě pracují kriminalisté, hasiči, zaměstnanci vodoprávního úřadu, Povodí Moravy a České inspekce životního prostředí.

Do postižené lokality zamířil i ministr životního prostředí Richard Brabec. Když došlo k podobné katastrofě na řece letos v září, politika podrobili kritice kvůli tomu, že situaci sledoval pouze z Prahy.

Další únik neznámé látky kanálem z areálu Tesla Rožnov do Bečvy. Šílené! Jedu opět na místo. — Richard Brabec (@RibraRichard) December 2, 2020

​Připomíná se že, v daném místě se pěna v řece objevila také minulé úterý. Následná analýza prokázala obsah zvýšeného množství dusitanového dusíku. Nicméně úhyny ryb ani jiných živočichů však tehdy nebyly potvrzeny.

Na konci října se na stejném místě hladina řeky opět zpěnila. Rozbory potvrdily zvýšenou přítomnost niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.

Dříve Brabec a zástupci policie označili kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm za možný zdroj zářijové havárie, kdy do řeky unikly kyanidy, které vypustil do Bečvy neznámý pachatel 20. září.

V současné době případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Odborníci uvedli, že kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. V následku ekologické katastrofy museli rybáři odvézt do kafilérie více než 40 tun ryb.