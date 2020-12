„Vládne nám Jakub Janda a další „odborníci“. Ústava je kus hadru. Zákony neplatí.“ Daniel Vávra ke sporu o BIS

V posledních několika dnech cloumají českými médii informace okolo údajného úkolování BIS ze strany prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten prý měl požádat BIS o důkazy ke slovům služby o tom, že v Česku se to „hemží“ ruskými špiony.

„Na základě debaty o Zemanově sporu s BIS a argumentaci obhájců postojů BIS jsem zjistil, že moje dosavadní představy o ústavním pořádku v této zemi byly zcela mylné,“ uvedl na začátku svého komentáře na sociálních sítích.

Následně popsal české státní zřízení, kdy lidé ve volbách volí politiky, ti tvoří vlády a těmto vládám slouží BIS jako nástroj pro co nejlepší rozhodování v zájmu země.

„To byl ovšem velký omyl a omlouvám se za něj. Už jsem se tu chvíli za trest bičoval. Doufám, že pobyt v převýchovném táboře bude krásný! Ve skutečnosti je to jinak,“ napsal a dodal: „Vládne nám Jakub Janda a další „respektovaní“ odborníci, kteří bez soudu ve veřejnoprávním rozhlase rozhodnou, že prezident je vlastizrádce (je to zvláštní, protože Janda rozhodně není vlastenec a národní státy a jejich zájmy považuje za přežitek, takže někdo, kdo proti takové vlasti bojuje, je vlastně jeho spojenec), na základě čehož BIS odmítne plnit prezidentovy rozkazy (stejný princip platí podle odborníků i pro vládu), protože tím ohrožuje zájmy BIS.“

„Nutno podotknout, že to, jestli prezident nějaké rozkazy někomu dal, neřekl prezident, ale veřejnoprávní rozhlas a tamní odborníci. Prezidentův mluvčí řekl, že o ničem neví. Všichni ale víme, jak to je, a že veřejnoprávní rozhlas je nejdůvěryhodnější, takže je to prostě pravda a prezident prostě je vlastizrádce za vlastizradu, kterou by spáchal někdy příští měsíc, kdyby mu v tom rozhlas, Janda a ředitel BIS včas nezabránili,“ uvedl slavný herní vývojář.

Vávra následně napsal, kde se přesně v chápání české Bezpečnostní informační služby pletl.

„Měl jsem za to, že zájmem BIS by mělo být plnit rozkazy vlády a prezidenta a jejich prostřednictvím vůli lidu této země, ale to jsem se pletl. BIS tedy o čemkoliv sama rozhodne, že není v zájmu jejich vyšetřování, NEMUSÍ DĚLAT a NIKOMU nemusí sdělovat proč. Protože přece v zákoně o bezpečnostních službách paragrafu 8 bod 3 je napsáno, že nemusí sdělovat „státním orgánům“ nic, jestliže by poskytnutí ohrozilo důležitý zájem sledovaný příslušnou zpravodajskou službou. A tak přímí a jediní nadřízení BIS mají smůlu! (Sice jsou judikáty o tom, že prezident není „státní orgán“, ale ústavní činitel, ale to je detail),“ napsal na svém Facebooku.

V závěru své analýzy situace uvedl, že ústava českého státu je kus hadru a Bezpečnostní informační služba si může dělat, co chce.

„Soud s prezidentem za jeho domnělou, eventuelně teprve v budoucnosti spáchanou vlastizradu (kdyby BIS splnila jeho rozkaz, což nesplnila, ale všichni vědí, co by prezident udělal, kdyby splnila, protože asi mají tu mašinu z Minority Report) není potřeba, protože vlastizradu potvrdil Jakub Janda, odborníci jako třeba Franta Bublan (renomovaný to ministr v křišťálově čisté vládě Standy Grosse a Jíry Paroubka, který nechal ztřískat technaře na CzechTeku) a někteří novináři,“ prohlásil Vávra.

„Tím pádem je všechno jasné. Ústava je kus hadru. Zákony neplatí. BIS si může dělat, co chce. O tom rozhoduje pornoherec a Franta CzechTek Bublan,“ uzavřel svoji analýzu situace Daniel Vávra.

Schneider o situaci

Bývalý ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost Jan Schneider v rozhovoru pro Sputnik uvedl, že vlastně není vůbec jasné, zdali prezident nějaké kroky podnikal. Prý se může jednat čistě o mediální politickou kampaň.

„Nevíme, zdali vůbec prezident Zeman nějak BIS zaúkoloval. Bavíme se o tom, co napsala média, která pak dané téma pitvají, jako by měla [média] prezidentovo zadání k dispozici. To je však, jak předpokládám, v utajeném režimu. V utajeném režimu bude i odpověď BIS prezidentovi. Čili není tu oficiálně nic k veřejné diskusi. Lze se bavit o úniku a) přesného znění hradního úkolu, nebo b) interpretovaného (nepřesného) znění toho úkolu, nebo c) může běžet o čirý „fejk“ vycucaný z palce,“ prohlásil Jan Schneider pro Sputnik.

„Těžko tedy v takovéto mlhavé situaci, na základě nějakého článku v médiích, hovořit o prezidentově motivaci, když nevíme nic přesného. Maximálně můžeme hádat, zda to může být prezidentova reakce, resp. upřesňující dotaz na základě výroční zprávy BIS,“ dodal.