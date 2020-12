„Takovou poslušnost po nás nepožadovalo ani sovětské politbyro.“ Šéf komunistů Filip setřel Petříčka kvůli Dukovanům

Předseda KSČM Vojtěch Filip nenechal na ministru zahraničí Tomáš Petříčkovi nit suchou poté, co ten požádal, aby byly z tendru na dostavbu Dukovan vyřazeny společnosti z Ruska a Číny, a to hned na začátku. Prý kvůli bezpečnosti.

„(Petře), Petříčku, pofoukej mi mou hlavičku, ať nebolí... Tradiční dětská písnička... teď se hodí... A hlava mě bolí. Div se nerozskočí. Ministr zahraničí Tomáš Petříček navrhuje, aby vláda uplatnila již na začátku tendru na dostavbu Dukovan bezpečnostní výjimku, tzn. vyřadila ruské a čínské firmy. Posedlost? Paranoia?“ táže se předseda KSČM na svém Facebooku.

Filip následně okomentoval schopnosti českých polistopadových ministrů zahraničí. Ani za časů Sovětského svazu se prý země nemusela zaprodávat do takové míry jako nyní. V současné době po nás někteří hráči na mezinárodním politickém poli požadují absolutní poslušnost, píše.

„Posledním noblesním ministrem zahraničí, kterého tato země měla, byl podle mého mínění Bohuslav Chňoupek a po listopadu 89´ snad Jiří Dienstbier. Od těch časů to jde s českou zahraniční politikou z kopce. Sovětskému svazu jsme se nemuseli nezaprodat tak, jako euroatlantickým mocnostem se zaprodávají současní mocní. Navíc to po nás politbyro ani nevyžadovalo. Zatímco dnes jsme vedeni k poslušnosti až absolutní,“ uvedl Vojtěch Filip.

Podle názoru šéfa komunistů musí ministr Petříček „poslouchat“.

„Proto i tento Petříčkův požadavek. Ano, on musí, ale to ještě neznamená, že slepě poslouchat musíme i my ostatní,“ uvedl na závěr Vojtěch Filip.

„Spekulace“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes novinářům mimo jiné řekl, že příprava cesty poradce prezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého do Ruska nebyla standardní a vyvolává spekulace. Také chce zlepšit komunikaci ministerstva s prezidentovou kanceláří.

„Příprava cesty nebyla podle mého názoru úplně standardní, a i z mého pohledu to vyvolává spekulace, které v tuto chvíli nejsou ani potřeba. Z mého pohledu by to mělo být v zájmu Kanceláře prezidenta republiky, aby takové cesty, pokud se jedná o externí poradce, probíhaly co nejtransparentněji,“ uvedl Petříček a dodal, že o celé situaci bude dnes jednat s ředitelem hradní diplomacie a zmocněncem pro konzultace s Ruskem Rudolfem Jindrákem. Jeho slova citovala ČTK.