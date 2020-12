Zimní pohádka nebo dopravní noční můra: Jaké počasí nás čeká?

ČHMÚ na své facebookové stránce zveřejnil příspěvek o současné meteorologické situaci.

„Frontální rozhraní, které postupuje od jihu na naše území, přináší hlavně v centrálních částech území sněžení. Zejména ve východní polovině Čech a na Moravě se postupně vytvoří souvislá sněhová pokrývka. Předpokládáme, že zde do večera napadne od 2 do 15 cm mokrého sněhu a ojediněle může vzniknout kalamitní situace, zejména na jižní Moravě,“ píšou meteorologové.

Potenciální nebezpečí pro dopravu i lidi vytvoří i ledovka.

„Během dne budou na východě srážky postupně přecházet v dešťové, které na podchlazeném zemském povrchu budou namrzat a vytvářet ledovku,“ uvádí ČHMŮ.

Podle idnes.cz na Vysočině sněžení už zkomplikovalo dopravu. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Obdobná je situace na jihu Moravy, i na Znojemsku je na silnicích vrstva nového sněhu. Silnice a dálnice v regionu jsou většinou chemicky ošetřené a sjízdné se zvýšenou opatrností.

Problémy vznikly i u linek Pražské integrované dopravy na tratích ve středních Čechách. Nejhorší situace je podle Ropidu na Štěchovicku, v okolí Jílového u Prahy a na Černošicku.

Pražští řidiči by měli také počítat s horší viditelností.

Jaké počasí nás čeká?

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, čekat lze i sněžení. Na východě budou srážky smíšené nebo dešťové i namrzající, na západě si sněhu užijeme jen ojediněle. Odpoledne a večer se situace změní, v Čechách od západu budou srážky ustávat, bude ubývat i oblačnosti.

Od pátku do neděle můžeme čekat oblačnou až zataženou oblohu, na většině území s výjimkou západu bude foukat silný vítr s nárazy od 15 do 20 m/s (do 70 km/h), na Českomoravské vrchovině i kolem 25 m/s (90 km/h) a na horách na severu místy kolem 30 m/s (kolem 110 km/h).

O víkendu začnou teploty trošku stoupat, přes den se budou pohybovat mezi 6 a 10 °C, v noci pak budou teploty klesat na 7 až 2 °C. Chladněji zůstane hlavně na západě území, kde se teploty v noci stále budou udržovat kolem 0 °C, a přes den vystoupí jen do 5 °C.

V pondělí nás bude čekat zatažená až oblačná obloha, místy se vyskytne i déšť. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 1 °C, v jihozápadní polovině na +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají až ke 3 až 7 °C, v jihozápadní polovině se budou pohybovat kolem 1 °C.