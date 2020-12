Petr Fiala odpověděl na kritiku z Řeporyjí. „Šašků máme v politice dost,“ zaznělo také v jeho rozhovoru

Přednedávnem udeřil starosta pražských Řeporyjí Novotný na vlastní stranu – vytkl svým kolegům, že nejsou tak dobří v politice jako například Piráti.

„Pirátská strana je chytřejší než my. Trápí mě to, trápí mě slepí kolegové v Praze. Skvělá opozice! Ale my vedeme stejnou rétoriku i uvnitř. Piráti dělají dobrý marketing. Chtěl bych, aby ODS dělala to samé,“ tweetoval Novotný a souhlasil s názorem, že v boji o místo premiéra může Fiala prohrát proti šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi.

Tohle se PŘESNĚ stane, ale nebude vina @P_Fiala. @PiratskaStrana je chytřejší než my. Trápí mě to, trápí mě slepí kolegové v Praze. Skvělá opozice! Ale my vedeme stejnou rétoriku i uvnitř. Piráti dělají dobrý marketing. Chtěl bych, aby ODS dělala to samé.https://t.co/RZEmKv9XnB — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) November 22, 2020

Reakce Fialy

„Pavel Novotný střílí různé výkřiky do médií. Nezpochybňuji jeho motivaci, ale formu, jakou vystupuje,“ reagoval v rozhovoru pro CNN Prima News Petr Fiala.

„Mluví za sebe, je to silný kritický hlas, který má mediální ohlas, ale to je všechno. Jestli si myslí, že to Piráti dělají lépe, já si to nemyslím, ale jestli on ano, tak může svou radou přispět, jak to zlepšit, což může udělat každý,“ dodává šéf ODS.

Fiala odpověděl i na otázku, zda by jeho strana získala větší voličskou podporu, kdyby v jejím čele stál někdo mezi ním a Novotným. Uvedl k tomu, že stále cítí uvnitř strany podporu svého vedení a je zaměřen seriózně prezentovat politiku lidem. „Šašků a kašparů máme v současné politice dost,“ promluvil Fiala.

„Dobře víme, co děláme, a já se na každém kongresu musím zodpovídat straníkům, jestli naše politika byla úspěšná a dobrá. Když budou mít pocit, že není, tak si vyberou do čela někoho jiného,” sdělil k věci.

Ultimátum pro Novotného

Připomeňme, že si před několika dny stěžoval starosta Řeporyjí, že jeho kolegové v ODS mu znemožňují kandidovat ve sněmovních volbách a slyší z jejich strany „pokrytecké kecy“. Promluvil o tom ve videu, které zveřejnil jako odpověď na ultimátum od vedení ODS Praha 5. To totiž rozhodlo netolerovat urážlivá slova Novotného na adresu ministryně financí Aleny Schillerové a vyzvalo politika, aby opustil „tento nevkusný styl komunikace a sebeprezentace“ či opustil ODS.