Šéf sněmovní komise promluvil o požadavcích Zemana na BIS

Uvádí se, že neshledala žádná závažná selhání či pochybení ze strany BIS nebo jejího ředitele. Dále apeluje na zpravodajce, aby konali a postupovali v souladu se zákonem. V neposlední řadě vyzývá vládu, aby naplnila zákon a předložila tak Poslanecké sněmovně návrhy týkající se členů orgánů nezávislé kontroly.

„Už máme několik let novelu zákona, která počítá s nezávislou kontrolou. Možná, že kdyby se naplnil tento zákon, tak bychom mohli jednoznačně říct, že je tu orgán, který nezávislou kontrolu provádí,“ uvedl k věci předseda komise Pavel Bělobrádek.

„Já bych si přál, aby BIS odpověděla v intencích zákona a pan prezident byl spokojen, aby nedošlo k dalším takovým situacím. Ale ne vždy se přání člověka plní,“ dodal.

Zemanův požadavek

Dále sdělil, že od prezidentské kanceláře dostala komise právní stanovisko ohledně toho, jak se má Bezpečností informační služba chovat k prezidentovi Zemanovi. K tomu řekl, že ač jej vždy zajímá právní názor z Hradu, právní názory se můžou často lišit.

O Zemanově požadavku informoval Radiožurnál s odvoláním na „tři důvěryhodné a vysoce postavené zdroje“.

Podle odborníků by prezident neměl být příjemce těchto informací a prezidentovi kritici mimo jiné poukazují, že v jeho okolí jsou nespolehliví lidé, kteří by tyto informace mohli vynést ven, či dokonce předat Rusku. Konkrétně mluví o hradním kancléři Vratislavovi Mynářovi i prezidentově poradci Martinu Nejedlém. Oba totiž nemají bezpečnostní prověrku. Nejedlý navíc odletěl do Ruska na jednání se zástupci administrativy ruského prezidenta Vladimira Putina.

Podle informací Radiožurnálu se prezident zajímá o tři témata. Zaprvé jde o podrobnosti o ruských vlivových a infiltračních operacích a jejich aktérech. Dále chce Zeman vědět jména konkrétních ruských špionů na území ČR a identitu Čechů, kteří spolupracují s ruskými zpravodajci. Za třetí chce prezident získat poznatky o údajném praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují uniklé dokumenty z amerického úřadu na potírání finanční kriminality.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ale informace zveřejněné v médiích nepotvrdil. Podle něj Kancelář prezidenta ČR jedná striktně podle zákona.