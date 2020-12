Miliardář Janeček: Musíme se vzepřít tyranii a útlaku velkých sociálních sítí

„Neuplyne ani týden, abychom se nedozvěděli o nějakém případu omezování svobody slova. Učitel zabitý islamistou za ukazování karikatury. Projev Donalda Trumpa utnutý televizními stanicemi. Dánská studie o efektivitě roušek potlačená Facebookem, ať už její význam je jakýkoliv. Skotsko s připravovaným zákonem, který by kriminalizoval i projev vyslovený v soukromí domova. A do toho čekáme na prosinec, kdy má Evropská komise zveřejnit Akt o digitálních službách, který má ambici řešit ten problematický obsah sociálních sítí, který je označený jako škodlivý. Nevíme však, jak se škodlivý obsah bude definovat,“ uvedl v úvodu na svém blogu na portálu Aktuálně miliardář.

Podle jeho slov je svoboda slova „ukrajována“ každý den, a tak je důležité uvědomit si její hodnotu.

„Klasickým, avšak zdaleka ne jediným a často ani ne největším pachatelem omezování svobody slova je stát. V naší zemi jsme letos byli svědky případu Jaroslava Duška anebo šikanózního trestního oznámení hejtmanky Jermanové. Na tyto formy neoprávněných zásahů jsme téměř jistě dostatečně citliví a pozorní. Díky novinářům, kteří pomohli uvést věci na pravou míru. Zatímco hloupý cenzurní zásah může zvýšit popularitu příslušné diskuze, Jermanová se stranou ANO možná i částečně z tohoto důvodu zcela propadla v krajských volbách. Je nicméně důležité být ve střehu,“ napsal Janeček.

Ukázal i na další formy potlačování svobody projevu, jako je zostuzování za projevení názoru, „kdy část veřejnosti sama požaduje, aby byl daný člověk umlčen, ztratil práci, nebo aby byl tzv. „zrušen“ (angl. „cancelled“)“.

Jedná se o formu sociální tyranie, říká miliardář, a ukazuje přitom na práce filozofa Johna Stuarta Milla.

„Je moc důležité, abychom se proti ní (sociální tyranii – red.) dokázali vzepřít stejně jako před útlakem ze strany státu,“ dodává Karel Janeček.

„Zásadním důvodem vážnosti krize je, že síla ostrakizace je obrovsky zvýšena vlivem nových technologií a sociálních sítí, které umožňují mobilizaci virtuálních davů proti nějakým způsobem výjimečným jedincům. Korporace jako Facebook, Twitter nebo Google mají navíc velkou moc oligopolů až monopolů (které bohužel poskytují služby zadarmo a tedy my jsme jejich zbožím). Není za žádnou cenu přijatelné, aby instituce s dominantními pozicemi na trhu, které nepodléhají společenské kontrole, měly nekontrolovanou moc nad tím, koho a jak budou omezovat. A je to právě úloha státu, aby rovný přístup a svobodu zajistil. Je velmi vážný problém, že vlády zatím palčivé otázky ohledně porušování základních práv svobodných občanů většinou neřeší. (V případě Jaroslava Duška ovšem zmatení úředníci udělali pravý opak toho, co by měli.),“ myslí si miliardář.

Janeček říká, že nevěří, že je obhajitelná cenzura názorů, které nejsou trestným činem.

„Pokud nechceme žít v totalitním společenském systému, držme svobodu slova na vrchní pozici našeho žebříčku priorit a pojďme zahájit dlouho potřebnou diskuzi o nejlepších možných pravidlech ve stále neprozkoumaném světě sociálních sítí,“ uvedl.

„Názorová pluralita a dobře fungující veřejná diskuze jsou přísady demokracie, které nejen mocnáře, ale i nás všechny drží v mezích soudnosti. Připuštěním vlastní omylnosti se vyhneme vlastnímu fatálnímu pochybení. Úsilí o naslouchání argumentů protivníka a pochopení také cizí omylnosti nám umožní nejen vyhnout se fatálním chybám, nýbrž je i protilékem proti hrozbě autoritářů a totalitních ideologií,“ dodal Karel Janeček na účet svobody slova s tím, že je pro něho až neuvěřitelné, kolik lidí dnes nepovažuje svobodu slova za základ svobodné společnosti a považují ji za jakýsi „zbytečný luxus“, kterého je možné se v případě potřeby zbavit.

„Rok 2020 představuje otřes naší společností, kdy musíme čelit společnému ohrožení, celosvětové pandemii. Ve 21. roce 21. století se rozhodneme, zda výzvu úspěšně zvládneme a přejdeme na novou a zásadně lepší úroveň společenského fungování, nebo zda se vydáme evolučně zpět cestou většího útlaku a tyranie. Rozhodujícím momentem je, zda si dokážeme uhájit klíčovou hodnotu, která stojí na vrcholu lidských hodnot: Svobodu,“ uzavřel miliardář své zamyšlení na svém blogu.

Situace v Česku

Sputnik v první polovině října přinesl rozhovor s jednou z čelních členek politického hnutí Trikolóra Natálií Vachatovou. Ta v rozhovoru uvedla, že situace se svobodou slova se komplikuje i v České republice.

„Domnívám se, že svoboda slova je v ČR ohrožena. Podívejte například na paní (Věru – red.) Jourovou, eurokomisařku, která hřímá v parlamentu, jak je třeba svobodu slova omezovat, a neříká to otevřeně, schovává to za tzv. hate speech a jde přímo za Zuckerbergem, vlastníkem Facebooku, se kterým to probírá. Pod „hate speech“ se dá dnes schovat cokoli, a tak omezovat svobodu slova na těchto platformách,“ řekla Sputniku Vachatová.

„Když se podívám na nadnárodní společnosti, jako je Google, Facebook, Twitter – zavádějí na veřejných platformách čím dál více kontrolních algoritmů, čímž omezují určité informace, které uživatelé mohou sledovat. Tato aktivita se ospravedlňuje bojem s dezinformacemi. Myslím, že realita je však taková, že se tu nejedná o boj s dezinformacemi, ale o očividný názorový boj. Dokazují to dnes a denně. FB v květnu 2020 zahájil spolupráci s politickou neziskovkou Demagog.cz, která je tvořena neodborníky, vesměs mladými lidmi bez zkušeností. Často se navíc hlásí na sociálních sítích k Pirátům. Není tajemstvím, že jejich bývalý šéf dnes dělá pražského koordinátora Pirátů. Tito lidé pak rozhodují o tom, kterého politika na svém Facebooku neuvidíte,“ dodala členka Trikolóry.