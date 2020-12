Filip: Kdo věří, že tu nemáme žádné špiony ze Západu, je neskonale naivní

Ve svém příspěvku začíná tím, že poslední týdny a měsíce zuří v zemi téměř studená válka. Důvodem má být podle něj to, že jedním z nejčastějších používaných slov ve veřejném prostoru je slovo „špion“. Poznamenává, že kdysi šlo o špiony ze Západu, nyní se situace obrátila a hovoří se o špionech z Východu.

„Nemám potřebu rozebírat všechny jemné detaily sporu mezi prezidentem Zemanem a šéfem BIS Koudelkou, ani připomínat před několika měsíci ,odhaleného‘ agenta, který prý přijel ublížit některým našim okrajovým (bezvýznamným a na okraji Prahy působícím) politikům z pravé strany politického spektra, a další bulvární historky,“ pokračuje předseda KSČM.

Dodává, že by rád však upozornil na jeden podstatný aspekt věci. Podle Filipa je zvláštní, že se hovoří jen o špionech z Ruska a Číny. „Jistě to má svůj důvod – v úvahu připadají dva. Buď u nás skutečně žádní agenti ze Západu nepůsobí, anebo si jich tak nějak nevšímáme, protože Západ je přece kamarád,“ píše.

Odpověď na otázku

„Druhou možnost považuji za prakticky jistou, ale politikům a úředníkům, kteří ignorují u nás působící západní agenty, bych připomněl ústavní slib a doporučil nejméně další studium a zeptal se jich, zda nejde o zradu našich národních zájmů,“ uvedl.

Filip sám první možnosti nevěří ani vteřinu a konstatuje, že pokud by potkal nějakého ústavního činitele nebo vysokého státního úředníka nebo bezpečnostního experta , který by v ni věřil, doporučil by mu zřejmě odchod do ústraní v důsledku naprosté naivity a ztráty smyslu pro realitu.

Ve svém postu dále vysvětlil, o čem se tedy diskutuje, a vyzývá k zodpovězení jedné otázky. „Takže diskutujme o tom, jestli u nás působí ruští a čínští špioni, ale i o tom, jestli jsou tu se špionským posláním lidé třeba z USA, Velké Británie, ale třeba z Turecka nebo Saudské Arábie a jiných zemí, včetně dalších členských států NATO. Odpovězme si na otázku, kdo a proč před lety bojoval za americký radar v Brdech, tím spíše, že uplynulých deset let ukázalo, že by nám skutečně k ničemu nebyl.“

V neposlední řadě vyzývá, aby se začalo bavit o tom, kdo a proč letos tak usilovně podporoval cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

„Opakuji, že kdo věří, že tu nemáme žádné špiony ze Západu, je neskonale naivní. Kdo připouští, že tu jsou, ale nevadí mu to, je zrádce národních zájmů. Obě skupiny by měly vědět, že ti, kdo k nám špiony posílají, nejsou opravdu naivní,“ dodal.

O Zemanově požadavku informoval Radiožurnál s odvoláním na „tři důvěryhodné a vysoce postavené zdroje“. Podle informací Radiožurnálu se prezident zajímá o tři témata. Zaprvé jde o podrobnosti o ruských vlivových a infiltračních operacích a jejich aktérech. Dále chce Zeman vědět jména konkrétních ruských špionů na území ČR a identitu Čechů, kteří spolupracují s ruskými zpravodajci. Za třetí chce prezident získat poznatky o údajném praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují uniklé dokumenty z amerického úřadu na potírání finanční kriminality.