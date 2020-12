Ilona Csáková o vakcíně proti koronaviru: Do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu

Zpěvačka pod videoklipem na YouTubu napsala svůj komentář: „Do této písně jsme vložili svoje srdce a nevymyté mozky. Věříme, že si k ní najdete cestu a bude vám dlouho svítit jak malá baterka v temnotách páchnoucích bažin a močálů navzdory mocným, kteří se rozhodli uchopit a svázat náš společný osud.“

Zpěvačka patří k lidem, kteří přicházejí s ráznými teoriemi o původu pandemie koronaviru a odmítají i očkování. Vyplývá to již ze samotného textu písničky, ale i komentáře ke klipu.

Ještě v říjnu Ilona psala na své stránce na Facebooku následující: „Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO. A zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy.“

Nedávno se zpěvačka nechala slyšet, že má nemocné rodiče. Odmítavý postoj k vakcinaci zpěvačka zachovává, aniž by brala v potaz zdraví svých blízkých. „Takže má odpověď na vakcínu je NE! Oni sami po ní taktéž netouží,“ vyjádřila se zpěvačka a podělila se o odkaz na článek ze skupiny na Facebooku „Bojkot POVINNÉHO, plošného testování na covid-19 a následného očkování“.

Kromě kritiky ze strany fanoušků, známých osobností či odborníků Ilonu Csákovou kritizoval dokonce i prezident Miloš Zeman ve svém říjnovém projevu, na němž prohlásil: „Jedna zpěvačka dokonce prohlásila, že za koronavirus může Bill Gates.“ Avšak zpěvačka se vyjádřila, že o Billu Gatesovi se zmiňovala v jiné souvislosti, a prezident si její slova špatně vyložil.