„Co tady ti agenti Ruska, potažmo Číny, dělají za lumpárny?“ dotazuje se Paroubek, podle něhož Zeman dal vedení BIS šach

Na portále Vaše Věc politik píše, že jich musí být asi hodně, tedy alespoň podle BIS, když se jim dostává té cti, být v posledních letech v každé výroční zprávě BIS.

Podle Paroubka je to neadresné, nikoho to moc nebolí, a přitom je to pěkně politicky využitelné.

Podotkl, že česká pravice s velkou radostí využívá tyto nejapné závěry BIS a pana Koudelky dopované zřejmě některými americkými zpravodajskými službami, které tak zvyšují modus operandi české pravice.

„Prezident je tu a tam označován za agenta Moskvy, Putina, Číňanů, Pekingu apod. Je to vlastně nechutné. Nesouhlasím často s panem prezidentem, ale nemohu mu upřít schopnost kritického a v jeho jasných chvilkách i karteziánského uvažování,“ zdůraznil autor.

Obavy Paroubka vyvolávají ti, kdo zpracovávají výroční zprávy BIS, v nichž straší údajným ruským a čínským nebezpečím, cílevědomě svými nejapnými vyjádřeními vytvářejí zbytečné napětí ve společnosti.

„Definují vlastně vnějšího nepřítele. Ale také nepřítele vnitřního. Tím jsou potenciálně všichni ti, kterým se příčí útočit bez vážných důvodů na Rusko a Čínu. Mezi tyto lidi patřím i já. Myslím, že je dobře, že jsme zajištěni, pokud jde o hospodářskou a politickou spolupráci v rámci EU a bezpečnostně také v NATO. Ale nevím, proč bychom měli mít jiné než korektní vztahy s Čínou a s Ruskem. Nemyslím, že je to v národním zájmu Čínu a Rusko na Západě ostrakizovat. Snad nežijeme ve světě studené války. I když zprávy BIS jsou ozvěnou takové války,“ argumentoval svůj názor expremiér.

Připomněl obrovskou hysterii na straně pravice, když prezident Zeman zřejmě požádal BIS o to, aby se dozvěděl něco bližšího o ruských agentech a také o lumpárnách, které tito agenti páchají.

„A odpověď BIS už nemůže zůstat na tento konkrétní požadavek úplně rozplizlá. Neadresně, bez konkrétních důkazů, je možné žvanit cokoliv. Jenže to žvanění BIS a pana Koudelky dává patrony do ruky české pravici a vlastně bič na prezidenta i vládu,“ podotýká politik.

Následně přichází s řadou otázek, které se týkají pohledu služby na činnost RF a ČLR.

„Po čase, až by veřejnost anebo určitá její část uvěřila, že jsme rejdištěm ruských a čínských špionů, by byl zcela legitimní dotaz, proč ta vláda v celé věci nekoná? Tedy, proč těm rejdům zahraničních zpravodajských služeb nezabrání? Takže manévr M. Zemana je dobrým protitahem stratéga, kterému to stále ještě myslí. V mariáši by se řeklo, že BIS musí přiznat barvu, jak to tedy s těmi agenty u nás vlastně je? Jsou nebo nejsou? A také, proč by se to pan prezident neměl od BIS dozvědět? A dále to, co tady ti agenti Ruska, potažmo Číny, dělají za lumpárny?“ stojí v komentáři bývalého předsedy vlády republiky.

Paroubek poukázal na to, že pravice bude prskat, zejména ta senátní. Varoval před tím, že budou padat strašlivá obvinění Zemana z práce pro cizí mocnosti, přičemž to už někteří dělají i v současné době.

„Prostě ti, kdo na prezidenta útočí, jsou v důkazní nouzi a budou to zakrývat silnou a drsnou mluvou. V každém případě pan prezident dosáhne toho, že příště již zpráva BIS bude formulována primárně věcně a nikoliv politicky,“ uzavřel svůj komentář Paroubek.