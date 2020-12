Ovčáček zvedl varovně prst: Politická situace připomíná dobu těsně před rokem 1948

„Pozoruhodné je, že progresivní levici prosazující novodobé nebezpečné ideologie legitimizují strany označované jako pravicové a konzervativní,“ prohlásil na svých sociálních sítích mluvčí prezidenta Miloše Zemana na adresu Pirátů.

„Připomíná to model Národní fronty v letech 1945-48. Jak to dopadlo, víme,“ dodal Ovčáček.

​Slova Babiše

Premiér Andrej Babiš věnoval během včerejších interpelací v Poslanecké sněmovně ostrá slova Pirátům. Označil je za největší ohrožení země, extrémní levici a neomarxisty.

„Vy jste extrémní levice. Vy jste ti neomarxisti, kteří zjišťovali v Praze, jestli náhodou někdo nemá nějaký velký byt, a když má velký, tak ho zdaníme,“ prohlásil Babiš směrem k Pirátům. Jeho slova cituje portál Echo 24. Premiér tato slova pronesl v reakci na interpelaci od Pirátů, kdy se jednalo o návrhu na zrušení daňového osvobození prodeje cenných papírů.

Reakce

Ostrá slova Babiše na adresu Pirátů vyvolala reakci. Jedním z reagujících byl i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle jeho slov je vyjádření předsedy vlády svědectvím toho, že má strach ze své politické konkurence.

„Dnešní láteření pana premiéra plné lží bylo skutečně dojemné, člověk by skoro zapomněl, že tu o neomarxismu káže agent komunistické Státní bezpečnosti. Strategie Andreje Babiše je jasná: vykreslit konkurenci jako větší nebezpečí než je on sám. Je evidentní, že má strach,“ uvedl na svém Twitteru Bartoš.

​Vyjádření Bartoše o tom, že se Babiš bojí své politické konkurence, nepřešel europoslanec za SPD Ivan David. Piráti prý pravou podstatu své strany sami ukazují.

„Komunistická strana nebyla neomarxistická, ta současná to jen předstírá, aby šla s dobou. Že jsou Piráti a demoblok horší než Babiš, to vykreslují sami,“ reagoval na slova Bartoše europoslanec David.

​Volební preference

Podle volebního modelu agentury Median pro listopad letošního roku by ve sněmovních volbách zvítězilo ANO Andreje Babiše se ziskem 28,5 % hlasů. Na druhém místě by se umístili Piráti se 14 %. Třetí by bylo STAN a ODS, obě strany se ziskem 10,5 %.