Grebeníček: Někteří lidé v ČT chtějí být nezávislí na svých zákonných povinnostech

V rozhovoru pro Parlamentní listy bývalý předseda KSČM uvedl na adresu České televize, že v jejím případě zakopaný pes není v principu nezávislosti ČT, ale v tom, jak někteří lidé tento princip vykládají.

„Problém není v principu nezávislosti České televize. Problém je v lidech, kteří ten princip vykládají jako nezávislost televize a některých jejích lidí na zákonných povinnostech a na etice takzvané veřejné služby. Stranickost České televize, jejího vysílání mnohým vadí a mnohým naopak vyhovuje. Preferovaní bojují za úplnou nezávislost a ignorovaní, neoblíbení či skandalizovaní se brání. To je jedna stránka věci. Jak řešit stav, kdy kvalitu veřejné služby ohrožují konkrétní skupiny vedoucích zaměstnanců samotné České televize? Jak řešit poměry, kdy formálně nezávislá veřejná kontrola volená Sněmovnou, tedy Rada České televize, je závislá na kontrolovaném, na České televizi a jejím řediteli? A to ekonomicky, personálními vazbami, servisem,“ prohlásil v rozhovoru pro portál.

Česká televize podle jeho slov nese „prapor boje“ ve jménu zatajování výše platů zaměstnanců a hospodaření. ČT v této souvislosti označil za „komickou“.

„Ještě před svým zvolením jsou kandidáti do Rady ČT obdařeni přízní či nepřízní České televize a po zvolení se stávají terčem. Dokonce i odvolání členů Dozorčí komise Rady ČT, tedy vlastního poradního orgánu rady, nemůžou, jak se zdá, radní provést bez toho, aby se z toho nestala aféra a aby kontrolovaný, tedy ČT a její generální ředitel, a různé zájmové lobby nezvedly prapor boje za údajně ohroženou svobodu České televize. Svoboda tajit před veřejností, jak se v ČT hospodaří a kdo, za co získává zakázky a kdo a jak je tam placen, svoboda tajit, jak se dělá „vyvážená“ informovanost o názorové pluralitě, to je poněkud komická verze veřejnoprávního média, které zákon ukládá občanům platit,“ prohlásil Miroslav Grebeníček na konto skandálu okolo odvolané dozorčí komise Rady České televize, k němuž došlo z iniciativy radní Hany Lipovské.

Dostavba Dukovan

Bývalý předseda KSČM promluvil i o plánované dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Někteří čeští politici vyžadují, aby „z bezpečnostních důvodů“ byly ze soutěže vyřazeny ruské a čínské společnosti. Grebeníček s podobnými iniciativami nesouhlasí a uvádí, že rozhodující by měl být zájem české země.

„Rozhodující by měl být zájem českého státu, občanů. A ten je možné definovat různě. Nepochybně v zájmu občanů je co nejvyšší kvalita technologie a bezpečnost provozu, slučitelnost provozu s prostředím. Významný je výkon, cena výstavby a pak náklady spojené s provozem i výrobou energie a řešením odpadu a v závěru životnosti s demontáží. Jde o takové náklady, že soutěž uchazečů o zakázku by neměla být omezena na nějaké vyvolené nebo skončit jako malá domů nějaké korupční či nátlakové partě. A když mluvím o partě, tak mám na mysli i partu propojenou se státem. O dodavateli by podle mého přesvědčení neměly rozhodovat ekonomické zájmy supů, kteří sázejí na všemožné způsoby vyřazení konkurence, aby se pak slétli na kořist. Dodavateli technologií, s nimiž máme, pokud jde o Dukovany a Temelín, zkušenost, jsou naše podniky, podniky z někdejšího Sovětského svazu a pak i Westinghouse,“ prohlásil pro Parlamentní listy.

Podle jeho slov došlo v polistopadové době k devastaci českého jaderného průmyslu, a tak je země odkázána na vnější dodavatele.

„Česká republika po devastaci svých průmyslových kapacit schopných kvalifikované účasti na výstavbě jaderné energetiky je odkázána na ty, kdo to dnes umí,“ zmínil poslanec KSČM a dodal: „Nevidím důvod platit monopolní ceny nějakým korupčně politicky vybíraným firmám nebo státům, které nejsou schopny a ochotny nabídnout špičkovou kvalitu za odpovídající cenu a které se bojí férové soutěže a hledají způsoby, jak se jí vyhnout.“

Tomáš Petříček

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček před několika dny uvedl, že by z výběrového řízení na dostavbu české jaderné elektrárny odebral ruské a čínské společnosti.

Na konto jeho vyjádření se vyjádřil jiný poslanec komunistické strany – současný předseda Vojtěch Filip. Ten uvedl, že země již dlouho neměla „noblesního“ ministra zahraničí, a podobnou poslušnost, jakou sleduje Česko dnes, po Československu nevyžadoval ani Sovětský svaz.

„Posledním noblesním ministrem zahraničí, kterého tato země měla, byl podle mého mínění Bohuslav Chňoupek a po listopadu 89´ snad Jiří Dienstbier. Od těch časů to jde s českou zahraniční politikou z kopce. Sovětskému svazu jsme se nemuseli nezaprodat tak, jako euroatlantickým mocnostem se zaprodávají současní mocní. Navíc to po nás politbyro ani nevyžadovalo. Zatímco dnes jsme vedeni k poslušnosti až absolutní,“ napsal Filip na svých sociálních sítích a dodal: „Proto i tento Petříčkův požadavek. Ano, on musí, ale to ještě neznamená, že slepě poslouchat musíme i my ostatní.“

Předseda vlády Andrej Babiš předtím uvedl, že tendr na dostavbu Dukovan není připravený, a ani by nebylo dobré, aby se o podobné tak vážné otázce rozhodovalo několik měsíců před volbami.

Podle původních plánů ČEZu měl být tendr na dostavbu Dukovan zahájen do konce letošního roku.