Fiala kritizoval Babiše za koronavirus: Země nebyla připravena. Kdyby vládl on, bylo by prý lépe

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že kdyby vládl on, tak by stát byl lépe připraven na druhou vlnu koronavirové epidemie. Podle jeho slov v současné době opozice nemá dost sil na výměnu politického vedení země.

Fiala byl hostem v pořadu Prostor X. Předseda ODS kritizoval vládu a jejího předsedu Andreje Babiše za to, že nepřipravil zemi na příchod druhé vlny koronaviru. Uvedl, že systém vytvořený Babišem se „celý rozsypal“ při nárůstu několika set pacientů denně, a nebyl připraven na tisícové přírůstky. V této souvislosti vytkl hlavně nedostatky v provádění trasování a složité dostupnosti testů ve srovnání s okolními zeměmi.

Pokud by vládl on, země by po létě byla na příchod druhé vlny lépe připravená, tvrdil.

Politik dále uvedl, že chce od vlády slyšet, k čemu přesně potřebuje nouzový stav, jelikož nevěří, že je jeho prodloužení potřeba. Ne všechny zákazy s ním spojené mu dávají smysl.

Petr Fiala v rozhovoru rovněž zmínil, že současné politické rozložení sil neumožňuje výměnu ve vedení země, a tak bude podle jeho slov stávající vláda pokračovat ve své činnosti.

„Ono se nakonec ukázalo (…), že ona nám nepomohla vláda, ale že tu pandemii zvládáme my sami vždy, když se chováme nějak rozumně, ukázněně. Nepotřebujeme ani tolik těch zákazů, prostě víme, že máme nosit roušky, když jsme v nějakém prostředí, že máme dbát na hygienu rukou, že máme držet odstupy, že nemáme vyhledávat zábavy a máme být zdrženlivý, protože teď je ten stav vážný,“ prohlásil v rozhovoru.

„A protože to lidé dělají, a oni to fakt dělají, naprostá většina, tak jsme si s tím poradili. Nás nezachránila vláda,“ dodal.

Podle názoru Fialy Česko omezení potřebovalo, „ale třeba když se podíváte do zemí, které měly poměrně přísný lockdown, tak neměly nikdy zavřené školy, ani na prvním stupni“.

Nouzový stav

Fiala později po rozhovoru na sociálních sítích jasně uvedl, že nepodpoří prodloužení nouzového stavu.

„Nouzový stav nemůže platit nepřetržitě. Nezbytná opatření lze přijímat i bez něj. Proto už další prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně nepodpoříme. Vláda má mnoho nástrojů, jak bránit šíření epidemie,“ napsal Fiala na svém Twitteru.

​Aktuální situace

Ve čtvrtek v Česku přibylo 4 624 potvrzených případů covidu-19, což je téměř o 600 případů více než před týdnem. Nemocí aktuálně trpí 60 720 lidí. Od začátku epidemie ČR hlásí přes 537 tisíc nakažených covidem-19. PES nadále zůstává na 57 bodech.