„Zvýhodnění“ lidí s covidem-19? Vláda bude jednat o tom, že by lidé s koronavirem mohli dostávat celý plat

Zmiňme, že aktuálně platí, že lidé, kteří jsou pozitivní na koronavirus, jsou doma na nemocenské se 60 procenty mzdy. Vláda se tedy obává, že se řada lidí právě kvůli strachu o výdělek vyhýbá testům. To by se však mohlo díky novému návrhu změnit, jak avizuje Havlíček.

„Chceme zajistit, aby lidé nebyli na testování škodní. V pondělí na vládě otevřeme otázku stoprocentní mzdové kompenzace pro ty, co zůstanou doma s covidem,“ nechal se slyšet ministr průmyslu a dopravy v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Dotyčný také podotýká, že by tento krok mohl odhadem státní kasu stát stovky milionů korun měsíčně. Záviset však bude na počtu nemocných. Pokud jde o to, odkud by sena tyto účely braly, putovaly by z programu Antivirus, který primárně slouží pro nahrazování mzdy lidem ze zavřených nebo omezených provozů.

Nad tímto krokem se údajně uvažuje i proto, že by se mohlo odhalit více případů právě v době, kdy se opatření v naší zemi uvolnila a počet nakažených přestal klesat.

Ministryně Maláčová je pro

K věci se vyslovila také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Právě ona má úhrady v gesci a podle všeho s tímto návrhem souhlasí.

„Jsem pro, navrhovala jsem to už v říjnu. Je potřeba upravit zákoník práce a program Antivirus. Když bude politická vůle, záměr lze uskutečnit v řádu dnů“ vyjádřila se Maláčová.

Podle ministryně by pomoc platila, stejně jako všechny pandemické krizové zákony, po dobu platnosti mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

A co jinak nemocní lidé?

Někteří ministři ale uvádí, že se nejedná o ideální řešení, jelikož lidé s jinými nemocemi na tom budou stále stejně.

„Tohle by byla speciální kategorie. Je to samozřejmě trochu nesystémová věc, ale s ohledem na to, že jsme ve zcela specifické době, by to mohlo lidi uklidnit. Když zůstanou s covidem doma, nebudou mít o 40 procent nižší mzdu,“ vysvětlil Havlíček.

Stojí si tedy za tím, že se tato „investice“ vyplatí, jelikož státu výhledově může uspořit například peníze za zdravotní péči, protože více nakažených zůstane doma.

Například předseda ODS Petr Fiala uvedl, že mu to celé přijde podivné. Dodal však, že plán zatím neviděl, a tak je obtížné jej komentovat .

„Připadá mi to ale podivné. Stát by měl raději zajistit více možností dobrovolného testování, posílit kapacity, starat se o zajištění možnosti dobrovolného očkování. A věnovat se přesvědčování veřejnosti, ze očkování je cesta, jak covid porazit,“ řekl Fiala.

Motivace pro ostatní

Nejde však o jedinou motivaci k dobrovolnému testování, kterou vláda chystá. Ta další se bude týkat i firem.

„Chceme firmy motivovat tím, že jim budeme část peněz za testy – teď nechci říkat jakou – proplácet,“ dodal ministr.

Zmiňme, že některé společnosti tímto způsobem své zaměstnance již prověřují. Díky tomu se jim daří zachytávat pozitivní případy a nákaza se v podniku šíří mnohem obtížněji.